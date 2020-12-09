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Главная Новости Звезды персона Названа знаменитость с идеальными ягодицами, и это не Джей Ло
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Названа знаменитость с идеальными ягодицами, и это не Джей Ло

У этой знаменитости тело с идеальными пропорциями

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Названа знаменитость с идеальными ягодицами, и это не Джей Ло

Аманда Холден / фото: Brett Cove/www.globallookpress.com

Формула "золотого сечения", которой воспользовался известный пластический хирург Риккардо Фрати, показала, что обладательницей идеальных ягодиц является 40-летняя британская телеведущая Аманда Холден.

Врач проанализировал фигуры знаменитых красоток и нашел "идеальное соотношение", согласно которому ягодицы, талия и грудь должны составлять 3:2:3, в целом тоже самое, что и параметры 90-60-90.

И оказалось, что победительницей стала Аманда Холден, а не Дженнифер Лопес, пышные формы которой служат идеалом для многих женщин. Кстати, попу Ким Кардашьян пластический хирург также оценил довольно низко. Он отметил, что у этих звезд слишком широкие бедра, поэтому соотношение их параметров составляет 2:2:3.

Риккардо заявил, что телеведущая Аманда Холден имеет натурально тело с идеальными пропорциями. Звезда регулярно занимается спортом (йогой, бегом, прогулками), который помогает ей поддерживать тело в тонусе. К слову, именно Аманда организовала в социальных сетях флешмоб "выкинь мусор в вечернем платье", который поддержало множество людей по всему миру, в том числе и в Украине. 


Напомним, что в 2019 году пластический хирург Джулиана де Сильва рассчитала по формуле "золотого сечения" внешность Беллы Хадид и назвала ее самой красивой женщиной в мире. А компанию ей составил Роберт Паттинсон, звезда "Сумерек", которого Джулиана назвала самым красивым мужчиной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американскую звезду и бизнес-вумен Кендалл Дженнер в прошлом году признали самой популярной моделью. Рейтинг девушек был составлен на основе их активности в социальной сети и количестве подписчиков.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/13384167/amanda-holden-susanna-reid-best-bums-golden-ratio/
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