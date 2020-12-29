Названо имя самого привлекательного мужчины планеты в 2020 году (видео)

Самым красивым мужчиной 2020 года признан шведский блогер. Фото: Instagram

Блогер Феликс Чельберг, более известный под псевдонимом PewDiePie, возглавил рейтинг самых привлекательных людей планеты в 2020 году. Весь список из ста всемирно известных красавчиков опубликован организацией TC Candler.

PewDiePie родом из Швеции. Он один из мультимиллионеров, который построил свое состояние благодаря видеоблогу на YouTube. В 2019 году на его канал подписалось более 100 млн пользователей.

31-летний Чельберг занимается созданием роликов с описанием различных компьютерных игр. Больше всего он предпочитает жанры экшн и ужасы. Известность ему принесла флэш-игра "Happy Wheels". Сейчас швед имеет огромную армию поклонников и даже придумал им специальное обобщающее прозвище — "бро" или "Армия бро" (bros, Bro Army — англ.).

Карьера блогера начиналась видео с прохождением многоуровневых игр с голосовым закадровым сопровождением. Сейчас же на канале Чельберга можно найти и полноценные съемки с веб-камеры, где мужчина находится в кадре. Кроме того, он тесно сотрудничает и с другими знаменитыми ютуберамы — например, Cinnamontoastken и Cryaotic.

Стоит отметить, что рейтинг самых красивых мужчин планеты, представленный TC Candler, признан международным сообществом и считается одним из самых престижных среди себе подобных. Организаторы отмечают, что их ТОП-100 не является конкурсом популярности и совершенно не зависит от национальности или гражданства.

"Речь идет не о самой горячей или известной знаменитости. Список, скорее, пытается информировать и расширять общественное мнение, а не отражать его", — отмечают представители TC Candler.

Формированием рейтинга занимаются независимые критики: рассматривают миллионы предложений, поступающих со всех уголков планеты, пытаются выстроить современный идеал красоты. Среди критериев, по которым оценивают "лицо" — эстетическое совершенство, элегантность, дерзость, уравновешенность, оригинальность, эмоциональность и т.п.

Ежегодно TC Candler публикует список из 100 самых красивых лиц планеты. Такое ограниченное количество имен приходится выбирать из более 125 000 знаменитостей. Представители организации отмечают, что это довольно неблагодарное дело, ведь все равно найдутся те, кто не согласится с конечным результатом.

Вместе со шведом Феликсом Чельберґом в десятку самых красивых мужчин 2020 вошли (с 10 по 2 место) бирманский певец Пейнг Такхон, американские актеры Тимоти Шаламэ и Джейсон Момоа, китайский актер Сяо Чжань, американский исполнитель Джейсон Деруло, британский актер Генри Кавилл, корейский певец Чон Чонгук, австралийский актер Крис Хемсворт, участник корейской группы BTS Ким Техьон.

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