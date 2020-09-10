Названо имя самой прослушиваемой певицы мира

30-летняя американская звезда Тейлор Свифт, которая в прошлом году вошла в историю, как артист с наибольшим количеством наград от American Music Awards, побила очередной рекорд и стала самой прослушиваемой певицей мира. Такую информацию предоставило издание Billboard.

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С каждым годом Тейлор Свифт покоряет все новые вершины, на этот раз она "взорвала" хит-парад Billboard 200, который считается одним из самых популярных в мире. Ее восьмой студийный альбом Folklore, премьера которого состоялась в июле 2020 года, уже шестую неделю подряд занимает первую строчку чарта.

До этого, пластинки певицы были не менее успешны и популярны, поэтому в общей сложности, Тейлор продержалась на вершине Billboard 200 целых 46 недель, побив рекорд американской звезды Уитни Хьюстон. На втором месте в рейтинге оказалась британская певица Адель, которая пока продержалась на вершине хит-парада 34 недели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2019 году, согласно списку Forbes, кантри-поп-певице Тейлор Свифт удалось заработать 185 миллионов долларов.

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