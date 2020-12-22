"Не боясь осуждения": alyona alyona удивила смелыми фотографиями

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница на своей странице в социальных сетях затронула важную тему, о которой многие стесняются говорить. Так, alyona alyona в своем посте заявила, что большинство женщин боятся говорить о волосах на лице. В современном мире, конечно же, найдется не один способ, чтобы быстро и безболезненно от них избавиться. Однако если взять, например, 14-летних подростков, то они боятся об этом сказать и у них появляется куча комплексов из-за этой проблемы.
alyona alyona. Фото: rbc.ua
Она добавила, что даже когда проблема уже решена, внутри все равно остаются неприятные воспоминания, которые просто так никуда не исчезнут. alyona alyona посоветовала всем девушкам и женщинам, которые пережили нечто подобное, отпустить ситуацию и принять себя именно такой, какая есть. Это будет лучшим решением в вашей жизни, уверена звезда.
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