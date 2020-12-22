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Главная Новости Звезды персона "Не боясь осуждения": alyona alyona удивила смелыми фотографиями
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"Не боясь осуждения": alyona alyona удивила смелыми фотографиями

Артистка уже не раз была той, кто не боится говорить о деликатных проблемах

сегодня, 21:08
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница на своей странице в социальных сетях затронула важную тему, о которой многие стесняются говорить. Так, alyona alyona в своем посте заявила, что большинство женщин боятся говорить о волосах на лице. В современном мире, конечно же, найдется не один способ, чтобы быстро и безболезненно от них избавиться. Однако если взять, например, 14-летних подростков, то они боятся об этом сказать и у них появляется куча комплексов из-за этой проблемы. 

"Не боясь осуждения": alyona alyona удивила смелыми фотографиями

alyona alyona. Фото: rbc.ua

"Как затяжка на колготках, как треснувший ноготь. Ты живешь с этим час, или день, или год, и постоянно об этом думаешь. А тем временем появляется Интернет и начинает кишеть мемами об усатых девушках. Твои одноклассницы стесняются волос даже на руках. Что тут скажешь о лице. И понятное дело, что есть пинцет, эпилятор, воск, лазер. Даже огнем можно на крайняк. Но уже через три дня ты будешь постоянно в зеркале искать что-то черное на лице", — написала знаменитость в своем Instagram. 

Она добавила, что даже когда проблема уже решена, внутри все равно остаются неприятные воспоминания, которые просто так никуда не исчезнут. alyona alyona посоветовала всем девушкам и женщинам, которые пережили нечто подобное, отпустить ситуацию и принять себя именно такой, какая есть. Это будет лучшим решением в вашей жизни, уверена звезда. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, alyona alyona удивила смелым образом для Vogue. Это не очередная съемка для клипа или рекламы, а съемка для популярного глянцевого журнала Vogue. Известно, что в ноябрьском номере читатели смогут прочесть интервью исполнительницы, в котором она рассказала о том, почему не намерена молчать, и о запуске хип-хоп лейбла.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJGjsYlHrlM/
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