logo

BTC/USD

114469

ETH/USD

4194.86

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Не "идеальная": сын Трампа оскорбил Меланию
commentss НОВОСТИ Все новости

Не "идеальная": сын Трампа оскорбил Меланию

Эрик Трамп перечислил главные достижения покойной мамы

13 октября 2025, 21:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Первой супругой президента США Дональда Трампа, расторгшей брак из-за его измены, была Ивана Трамп. Она родила ему троих детей. Их сын Эрик считает, что его родители были "идеальным олицетворением пары", чем, по мнению многих, оскорбил Меланию.

Не "идеальная": сын Трампа оскорбил Меланию

Эрик Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание Irish Star. Эрик Трамп вспомнил главные достижения своей покойной матери.

Средний сын Дональда Трампа сделал заявление, которое многие восприняли как намек на неуважение к мачехе Мелании. Сравнивая ее с усопшей Иваной, он недвусмысленно дал понять, что нынешняя жена его отца не может сравниться с бывшей.

Эрик назвал Дональда и Ивану "воплощением идеальной пары" и восторженно рассказал о сильном характере и успехах матери. Он подчеркнул, что Ивана была выдающейся женщиной – спортсменкой, моделью и примером силы.

"Моя мама была удивительной женщиной. Она была олимпийской лыжницей, подиумной моделью. Она была на обложках всех журналов — Esquire сто раз, Vogue сто раз", — сказал Эрик Трамп.

Мелания же, хоть и появилась на обложке Vogue в 2005 году как "новая невеста Дональда Трампа", позже выражала недовольство из-за того, что во время ее пребывания в статусе первой леди журнал больше не приглашал ее на фотосессии. В 2022 году она открыто назвала Vogue "предвзятым".

Не ”идеальная”: сын Трампа оскорбил Меланию - фото 2

Многие американцы поддержали слова Эрика, вспоминая, как в 1980-х Дональд и Ивана были в центре внимания нью-йоркского бомонда. "Они были самой обсуждаемой парой Нью-Йорка", — написал один из пользователей соцсетей. Другой добавил: "Она была настоящей королевой и прекрасно воспитала детей".

В 1980-х годах Ивану и Дональду действительно считали одной из самых влиятельных и красивых пар Америки. Первая жена активно участвовала в его бизнесах, помогая создавать имидж имперской семьи. Однако десять лет спустя их брак разрушили слухи об изменах. Несмотря на это, после развода бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мелания Трамп спасла мужчину от дипломатического скандала на похоронах Папы. Во время похорон Папы Франциска, собравшего более 250 тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане, Мелания Трамп вынуждена была вмешаться, чтобы помочь своему мужу, Дональду Трампу избежать неудобной ситуации.

На прощальной церемонии присутствовали мировые лидеры, монархи и представители 130 стран и международных организаций. Американскую делегацию возглавил 78-летний Дональд Трамп вместе с супругой Меланией. Во время трехчасовой мессы верующим предложили обменяться знаком мира – рукопожатием. На кадрах по церемонии видно, как Трамп наблюдал за действом, не участвуя в ритуале, пока Мелания не подсказала ему, что следует присоединиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.irishstar.com/news/us-news/eric-trump-donald-melania-ivana-36058188
Теги:

Новости

Все новости