Не "ідеальна": син Трампа образив Меланію

Першою дружиною президента США Дональда Трампа, яка розірвала шлюб через його зради, була Івана Трамп. Вона народила йому трьох дітей. Їхній син Ерік вважає, що його батьки були "ідеальним уособленням пари", чим, на думку багатьох, образив Меланію.

Ерік Трамп (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє видання Irish Star. Ерік Трамп згадав головні досягнення своєї покійної матері.

Середній син Дональда Трампа зробив заяву, яку чимало людей сприйняли як натяк на неповагу до мачухи Меланії. Порівнюючи її з покійною Іваною, він недвозначно дав зрозуміти, що нинішня дружина його батька не може зрівнятися з колишньою.

Ерік назвав Дональда та Івану "втіленням ідеальної пари" й захоплено розповів про сильний характер та успіхи матері. Він підкреслив, що Івана була видатною жінкою — спортсменкою, моделлю та прикладом сили.

"Моя мама була дивовижною жінкою. Вона була олімпійською лижницею, подіумною моделлю. Вона була на обкладинках всіх журналів — Esquire сто разів, Vogue сто разів", — сказав Ерік Трамп.

Меланія ж, хоч і з’явилася на обкладинці Vogue у 2005 році як "нова наречена Дональда Трампа", пізніше висловлювала невдоволення через те, що під час її перебування у статусі першої леді журнал більше не запрошував її до фотосесій. У 2022 році вона відкрито назвала Vogue "упередженим".

Багато американців підтримали слова Еріка, згадуючи, як у 1980-х Дональд та Івана були у центрі уваги нью-йоркського бомонду. "Вони були найобговорюванішою парою Нью-Йорка", — написав один із користувачів соцмереж. Інший додав: "Вона була справжньою королевою і чудово виховала дітей".

У 1980-х роках Івану та Дональда справді вважали однією з найвпливовіших і найкрасивіших пар Америки. Перша дружина активно брала участь у його бізнесах, допомагаючи створювати імідж імперської родини. Проте через десять років їхній шлюб зруйнували чутки про зради. Попри це, після розлучення колишнє подружжя зуміло зберегти дружні стосунки.

