Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix

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Вечканова Елена
Известная
представительница "Студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, какие сериалы
больше всего ей нравятся. На личной странице в соцсети Instagram актриса опубликовала список из пяти самых полюбившихся картин от стриминговой
платформы Netflix.
Елена Кравец с удовольствием смотрит сериалы Netflix. Фото: Anri Gor
Кравец сразу
отметила, что в списке есть как уже почти классические сериалы, так и некоторые
новинки. Также предложенные звездой ленты весьма разнообразны в плане жанров.
1. "Корона".
Сериал о жизни королевской семьи, закулисных интригах и важных мировых политических событиях. Кравец считает эту историю очень красиво снятой и характеризует её как "монархию с человеческим лицом".
2. "Headspace Guide to Meditation" ("Headspace: руководство по медитации").
Елена Кравец очень удивлена тем, что сериал на такой платформе, как Netflix, решили снять создатели мобильного приложения. Оно, к слову, одноименное к сериалу — "Headspace". Как объяснила актриса, в легкой и доступной форме сериал объясняет необходимость и пользу медитаций.
3. "Метод Комински".
Этот сериал Кравец назвала "уникальным", ведь он сумел заинтересовать ее в
кратчайшие сроки. Судя по всем, начав смотреть, звезда "Квартала" не смогла
оторваться, пока не закончились все два сезона. Оно и не удивительно — ведь это
трагикомедия с очень тонким, но весьма понятным обывателю юмором. Елена Кравец
считает, что этот сериал стоит смотреть с родителями, ведь он рассказывает
историю уже состарившихся друзей, которые все еще полны энтузиазма.
4. "Большая маленькая ложь".
Весьма нашумевший в свое время продукт Netflix, поднимающий острые социальные вопросы, не
оставил Кравец, как и многих других, равнодушной. Настолько, что актриса даже
решила особо не рассыпаться в похвалах, а просто предложила фанатам сразу же
начинать смотреть.
5. "Два Папы".
Данную историю Кравец также
относит к категории "обязательно к просмотру". Несмотря на тему религии, что
лежит в основе сюжета, философия, поданная на экране, весьма понятна и проста,
считает Кравец.
Актриса надеется, что ее подборка обязательно заинтересует поклонников.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.
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