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Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix

Звезда «Квартала 95» решила поделиться с поклонниками своим ТОП-5 любимых сериалов

сегодня, 18:55
Автор:

Вечканова Елена

Известная представительница "Студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, какие сериалы больше всего ей нравятся. На личной странице в соцсети Instagram актриса опубликовала список из пяти самых полюбившихся картин от стриминговой платформы Netflix.

Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix

Елена Кравец с удовольствием смотрит сериалы Netflix. Фото: Anri Gor

Кравец сразу отметила, что в списке есть как уже почти классические сериалы, так и некоторые новинки. Также предложенные звездой ленты весьма разнообразны в плане жанров.

1. "Корона". 

Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix - фото 2

Сериал о жизни королевской семьи, закулисных интригах и важных мировых политических событиях. Кравец считает эту историю очень красиво снятой и характеризует её как "монархию с человеческим лицом".

2. "Headspace Guide to Meditation" ("Headspace: руководство по медитации"). 

Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix - фото 3

Елена Кравец очень удивлена тем, что сериал на такой платформе, как Netflix, решили снять создатели мобильного приложения. Оно, к слову, одноименное к сериалу — "Headspace". Как объяснила актриса, в легкой и доступной форме сериал объясняет необходимость и пользу медитаций.

"В итоге имеем несколько серий, где с помощью инфографики, анимации и опираясь на весомые факты, самый активный популяризатор медитаций "Headspace" сделал ход конём, рассказав аудитории Netflix что к чему на ее же языке", — восторгается актриса.

3. "Метод Комински".

Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix - фото 4

Этот сериал Кравец назвала "уникальным", ведь он сумел заинтересовать ее в кратчайшие сроки. Судя по всем, начав смотреть, звезда "Квартала" не смогла оторваться, пока не закончились все два сезона. Оно и не удивительно — ведь это трагикомедия с очень тонким, но весьма понятным обывателю юмором. Елена Кравец считает, что этот сериал стоит смотреть с родителями, ведь он рассказывает историю уже состарившихся друзей, которые все еще полны энтузиазма.

4. "Большая маленькая ложь".

Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix - фото 5

Весьма нашумевший в свое время продукт Netflix, поднимающий острые социальные вопросы, не оставил Кравец, как и многих других, равнодушной. Настолько, что актриса даже решила особо не рассыпаться в похвалах, а просто предложила фанатам сразу же начинать смотреть.

5. "Два Папы".

Не «Кварталом» единым: Елена Кравец рассказала о любимых сериалах Netflix - фото 6

Данную историю Кравец также относит к категории "обязательно к просмотру". Несмотря на тему религии, что лежит в основе сюжета, философия, поданная на экране, весьма понятна и проста, считает Кравец.

"Невозможно убедительные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, блестящий сценарий и остроумные диалоги! Маст, в общем", — подчеркивает Елена Кравец.

Актриса надеется, что ее подборка обязательно заинтересует поклонников.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко. 

Также на портале можно узнать о причинах развода звезды телесериала "Академия Амбрелла" с женой.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CKogzQ_JwY-/?igshid=1cpbodll5428w
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