Звезда сериала "Академия Амбрелла" разводится с женой. Фото из открытых источников

Звезда сериала "Академия Амбрелла" Элиот Пейдж, который недавно сменил пол (до этого известный как Эллен Пейдж), расстается с женой Эммой Портнер. О расторжении брака сообщает журнал People.

Пейдж и Портнер решили официально завершить свои отношения. Впрочем, как сообщает таблоид, на самом деле пара разошлась еще летом 2020 года, при этом сохранив прекрасные отношения.

"После долгих раздумий и тщательных размышлений мы приняли трудное решение расстаться после того, как разошлись прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", — именно такое совместное заявление было опубликовано звездами во вторник, 26 января.

Канадка Эмма Портнер, уже почти бывшая жена Пейджа, танцовщица и преподавательница Бродвейского танцевального центра. Однополый брак, которые разрешены в США уже не один год, пара в свое время заключила зимой 2018 года.



33-летний Элиот Пейдж известен не только своими ролями в кинематографе и в частности в сериале "Академия Амбрелла". Несколько месяцев назад Сеть взорвала информация о трансгендерности голливудской звезды. Так, актриса Эллен Пейдж стала на путь "перехода" и сейчас живет и продолжает карьеру в качестве мужчины по имени Элиот. Стоит отметить, что это не стало причиной развода, ведь Портер полностью поддержала решение партнера.



После трансгендерного каминг-аута Пейдж поделился в соцсетях только единственной фотографией. Так актер выглядит сейчас.

Ранее "Комментарии" рассказывали о подробностях развода Ким Кардашьян и Канье Уэста. Кроме того, на портале можно узнать, какие пять самых громких звездных разводов произошли в 2020 году.



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