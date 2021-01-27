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Вечканова Елена
Звезда сериала "Академия Амбрелла" разводится с женой. Фото из открытых источников
Звезда сериала "Академия Амбрелла" Элиот Пейдж, который недавно сменил пол (до этого известный как Эллен Пейдж), расстается с женой Эммой Портнер. О расторжении брака сообщает журнал People.
Пейдж и Портнер решили официально завершить свои отношения. Впрочем, как сообщает таблоид, на самом деле пара разошлась еще летом 2020 года, при этом сохранив прекрасные отношения.
Канадка Эмма Портнер, уже почти бывшая жена Пейджа, танцовщица и преподавательница Бродвейского танцевального центра. Однополый брак, которые разрешены в США уже не один год, пара в свое время заключила зимой 2018 года.
33-летний Элиот Пейдж известен не только своими ролями в кинематографе и в частности в сериале "Академия Амбрелла". Несколько месяцев назад Сеть взорвала информация о трансгендерности голливудской звезды. Так, актриса Эллен Пейдж стала на путь "перехода" и сейчас живет и продолжает карьеру в качестве мужчины по имени Элиот. Стоит отметить, что это не стало причиной развода, ведь Портер полностью поддержала решение партнера.
Ранее "Комментарии" рассказывали о подробностях развода Ким Кардашьян и Канье Уэста. Кроме того, на портале можно узнать, какие пять самых громких звездных разводов произошли в 2020 году.
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