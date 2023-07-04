Не может двигаться: солист известной группы попал в больницу

Певец из известной отечественной группы "Без ограничений" Сергей Танчинец сообщил о проблемах, связанных со здоровьем. Солист рассказывает, что ему допекал позвоночник, поэтому у артиста не было возможности полноценно двигаться.

Сергей Танчинец (фото из открытых источников)

Сейчас Танчинец обратился к врачам. Его обследовали и положили в стационар, чтобы пролечиться. Теперь музыканту ставят капельницы.

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"Мой позвоночник, вернее его поясничный отдел, сказал "достаточно" и ушел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело", — отметил артист.

Солист группы утверждает, что по причине плохого самочувствия ему пришлось отменить выступления группы в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии. Коллектив перенес их уже на август.

К слову, "Без Ограничений" — украинская рок-группа, основавшая в 1999 году в Мукачево. Состав обновлялся, но солист оставался неизменным.

Также именно эта украинская рок-группа принимала участие в шоу "Х-фактор". Он дошел до четвертого прямого эфира, а после выбыл из проекта.

Среди популярнейших песен группы — "Без нее никак", "Зари запылали", "Ноябрь", "Хочешь" и другие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный французский политик попал в больницу . Основатель крайне правой французской партии "Национальный фронт", экс-кандидат в президенты Франции Жан-Мари Ле Пен доставлен в больницу. 94-летний политик перенес "легкий сердечный приступ", сообщил источник AFP. По данным Le Point, его состояние оценивается как тяжелое. Ле Пен был госпитализирован в больницу в Париже. Его советник Лоррен де Сен-Африк сообщил, что политик остается в сознании.