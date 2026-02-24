Российский телеведущий Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной певицы Жанна Фриске, обратился к публике за помощью из-за трудностей в воспитании старшего сына Платона.

Дмитрий Шепелев (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам ведущего, он столкнулся со сложностями во время подросткового периода парня, которому сейчас 12 лет. Шепелев признался, что не всегда понимает поведение сына и пытается найти подход к нему.

"Пубертат моего старшего сына — это закрытая дверь (всегда), полное игнорирование семейного тайминга ("ужин? я не голоден вообще-то") и классический "я не знаю" в ответ на любой мой вопрос", — рассказал он.

Телеведущий отметил, что начал читать специализированную литературу о воспитании подростков, чтобы лучше понять изменения в поведении ребенка. Также он обратился к подписчикам с просьбой поделиться советами и опытом отцовства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская звезда Жанна Фриске ушла из жизни онкозаболеванием еще девять лет назад, однако члены семьи певицы все никак не могут смириться с горем, поэтому порой публично рассказывают о событиях в последние дни жизни и смерти исполнительницы.

Как рассказывал папа звезды Владимир Фриске русским изданием, он стал свидетелем подлинного ужаса сразу после смерти дочери.

"Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы ее снять голой", — рассказал Владимир Фриске.

Говорит, что им повезло, что работники морга оказались совестливыми людьми и не соблазнились такого соглашения.

Также "Комментарии" писали о том, что маленький сын покойной российской звезды Жанны Фриске , чрезвычайно похожей на свою маму, впервые появился на публичном мероприятии. Как сообщает российское пропагандистское издание Стархит, Платон, сын Жанны Фриске, стал одним из героев нового сезона сериала "Плакса".

