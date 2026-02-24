Не може впоратися: чоловік покійної відомої співачки в РФ просить допомоги з сином

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв, колишній чоловік покійної співачки Жанна Фріске, звернувся до публіки по допомогу через труднощі у вихованні старшого сина Платона.

Дмитро Шепелєв (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами ведучого, він зіткнувся зі складнощами під час підліткового періоду хлопця, якому нині 12 років. Шепелєв зізнався, що не завжди розуміє поведінку сина та намагається знайти підхід до нього.

"Пубертат мого старшого сина — це зачинені двері (завжди), повне ігнорування сімейного таймінгу ("вечеря? я не голодний взагалі-то") і класичне "я не знаю" у відповідь на будь-яке моє запитання", — розповів він.

Телеведучий зазначив, що почав читати спеціалізовану літературу про виховання підлітків, аби краще зрозуміти зміни у поведінці дитини. Також він звернувся до підписників із проханням поділитися порадами та власним досвідом батьківства.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська зірка Жанна Фріске пішла з життя від онкозахворювання ще дев'ять років назад, проте члени родини співачки все ніяк не можуть змиритись з горем, тому деколи публічно розказують про події в останні дні життя і смерті виконавиці.

Як розповідав тато зірки Володимир Фріске російським виданням, він став свідком справжнього жаху відразу після смерті дочки.

"Коли Жанна померла, у морзі пропонували мільйон, щоб її зняти голою", — розповів Володимир Фріске.

Каже, що їм поталанило, що працівники моргу виявились совісними людьми і не спокусились на таку угоду.

Також "Коментарі" писали про те, що маленький син покійної російської зірки Жанни Фріске, який надзвичайно схожий на свою маму, вперше з’явився на публічному заході. Як повідомляє російське пропагандистське видання Стархіт, Платон, син Жанни Фріске, став одним із героїв нового сезону серіалу "Плакса".

