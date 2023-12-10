logo

BTC/USD

43931.35

ETH/USD

2369.25

LTC/USD

78.13

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Не нужно людей ломать": известный певец сделал заявление о языковом вопросе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не нужно людей ломать": известный певец сделал заявление о языковом вопросе

Сергей Танчинец выступает за ласковую украинизацию

сегодня, 20:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Музыкант группы "Без ограничений" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. Он утверждает, что не надо ломать людей и заставлять их уже говорить по-украински.

"Не нужно людей ломать": известный певец сделал заявление о языковом вопросе

Сергей Танчинец (фото из открытых источников)

"Я был сторонником ласковой украинизации, сейчас я являюсь сторонником менее ласковой украинизации. У меня нет ни желания, ни уверенности в том, что людей нужно ломать через колено, даже сейчас", — рассказал лидер группы в интервью для YouTube-проекта ТСН .ua "Наедине".


По мнению музыканта, нужно создавать согражданам такие условия, чтобы они добровольно хотели говорить на украинском языке. Еще, по его мнению, решить эту проблему в нашей стране могут помочь известные личности.

"Мы, как артисты, кинематографы, художники, должны делать украинский модным. Все украинское, язык в том числе, должно быть модным и привлекательным. Мы — артисты — должны делать это модным, стильным, благозвучным. Таким образом мы — артисты — можем присоединиться к украинизации", — сказал музыкант.

Еще Сергей Танчинец обнародовал свое отношение к русскому языку в среде военнослужащих. Певец говорит, что это единственные люди, которые заслужили полное право общаться на том языке, который им наиболее удобен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине притесняют из-за языка. Приблизительно половина жителей Украины высказывает мнение, что в стране имеет место дискриминация по признаку языка. При этом, сограждане говорят о притеснениях, приводя другие признаки, однако там проценты гораздо меньше.

Таковы результаты всеукраинского опроса, которые были получены специалистами Киевского международного института социологии по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине. Респонденты отвечали на вопрос о том, существует ли, по их мнению, дискриминация граждан страны по указанным признакам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:49

Деокуповані регіони ще відчують це ломання на собі. Ще треба на передову всіх мовних омбудсменів і контролерів. Бо гроші на бруківку забрали - ходимо у багнюці наступні 30 років, а паразитів утримуємо, ще і суспільство розколюємо. Занадто багато в Україні мерзоти, яка привласнила собі право вирішувати чужі долі.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!