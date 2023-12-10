"Не нужно людей ломать": известный певец сделал заявление о языковом вопросе

Музыкант группы "Без ограничений" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. Он утверждает, что не надо ломать людей и заставлять их уже говорить по-украински.

Сергей Танчинец (фото из открытых источников)

"Я был сторонником ласковой украинизации, сейчас я являюсь сторонником менее ласковой украинизации. У меня нет ни желания, ни уверенности в том, что людей нужно ломать через колено, даже сейчас", — рассказал лидер группы в интервью для YouTube-проекта ТСН .ua "Наедине".



По мнению музыканта, нужно создавать согражданам такие условия, чтобы они добровольно хотели говорить на украинском языке. Еще, по его мнению, решить эту проблему в нашей стране могут помочь известные личности.



"Мы, как артисты, кинематографы, художники, должны делать украинский модным. Все украинское, язык в том числе, должно быть модным и привлекательным. Мы — артисты — должны делать это модным, стильным, благозвучным. Таким образом мы — артисты — можем присоединиться к украинизации", — сказал музыкант.



Еще Сергей Танчинец обнародовал свое отношение к русскому языку в среде военнослужащих. Певец говорит, что это единственные люди, которые заслужили полное право общаться на том языке, который им наиболее удобен.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине притесняют из-за языка. Приблизительно половина жителей Украины высказывает мнение, что в стране имеет место дискриминация по признаку языка. При этом, сограждане говорят о притеснениях, приводя другие признаки, однако там проценты гораздо меньше.



Таковы результаты всеукраинского опроса, которые были получены специалистами Киевского международного института социологии по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине. Респонденты отвечали на вопрос о том, существует ли, по их мнению, дискриминация граждан страны по указанным признакам.

