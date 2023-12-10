"Не нужно людей ломать": известный певец сделал заявление о языковом вопросе

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Лиля Воробьева
Музыкант группы "Без ограничений" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. Он утверждает, что не надо ломать людей и заставлять их уже говорить по-украински.
Сергей Танчинец (фото из открытых источников)
"Я был сторонником ласковой украинизации, сейчас я являюсь сторонником менее ласковой украинизации. У меня нет ни желания, ни уверенности в том, что людей нужно ломать через колено, даже сейчас", — рассказал лидер группы в интервью для YouTube-проекта ТСН .ua "Наедине".
По мнению музыканта, нужно создавать согражданам такие условия, чтобы они добровольно хотели говорить на украинском языке. Еще, по его мнению, решить эту проблему в нашей стране могут помочь известные личности.
"Мы, как артисты, кинематографы, художники, должны делать украинский модным. Все украинское, язык в том числе, должно быть модным и привлекательным. Мы — артисты — должны делать это модным, стильным, благозвучным. Таким образом мы — артисты — можем присоединиться к украинизации", — сказал музыкант.
Еще Сергей Танчинец обнародовал свое отношение к русскому языку в среде военнослужащих. Певец говорит, что это единственные люди, которые заслужили полное право общаться на том языке, который им наиболее удобен.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине притесняют из-за языка. Приблизительно половина жителей Украины высказывает мнение, что в стране имеет место дискриминация по признаку языка. При этом, сограждане говорят о притеснениях, приводя другие признаки, однако там проценты гораздо меньше.
Таковы результаты всеукраинского опроса, которые были получены специалистами Киевского международного института социологии по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине. Респонденты отвечали на вопрос о том, существует ли, по их мнению, дискриминация граждан страны по указанным признакам.
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Ігор
сегодня, 21:49
Деокуповані регіони ще відчують це ломання на собі. Ще треба на передову всіх мовних омбудсменів і контролерів. Бо гроші на бруківку забрали - ходимо у багнюці наступні 30 років, а паразитів утримуємо, ще і суспільство розколюємо. Занадто багато в Україні мерзоти, яка привласнила собі право вирішувати чужі долі.