Российская певица Маша Распутина , поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, сделала пластическую операцию, после которой ее внешность претерпела заметные изменения.

Маша Распутина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские источники, артистка обратилась к пластическому хирургу якобы на условиях бартера. По словам российской хирургини София Абдулаева , операцию могли провести бесплатно или за символическую оплату.

"За бартером себя перекроили. Теперь рот не может закрыть и глаза открыть", — пишут пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский фигурист и сторонник режима Путина Евгений Плющенко пережил неудачное вмешательство пластического хирурга.

Как отмечают российские пропагандистские СМИ, фигуристу "натянули лицо на затылок". Операцию Плющенко выполнял известный скандалами пластический хирург Тимур Хайдаров, ранее работавший над внешностью певца Филиппа Киркорова. По информации медиа, фигурист решил сделать блефаропластику – это процедура, во время которой корректируют веки, устраняя излишки кожи или изменяя форму глаз.

"Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай еще сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет младше". То есть я эту операцию узнала после того, как она состоялась", — рассказала журналистам жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Она заметила, что мужчина не предупредил ее о своем решении и некоторое время был вне связи.

Впоследствии в сети появились фотографии фигуриста с внешностью, которую некоторые пользователи описали как кардинально измененную.

"Глаза натянуты на затылок. Зачем себя так уродовать", – пишут возмущенные поклонники Плющенко.