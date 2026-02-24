Не відкриваються очі і не закривається рот: російська співачка, що підтримує режим Кремля, омолодилася

Рубрики
Лиля Воробьева
Російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зробила пластичну операцію, після якої її зовнішність зазнала помітних змін.
Маша Распутіна (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандистські джерела, артистка звернулася до пластичного хірурга нібито на умовах бартеру. За словами російської хірургині Софія Абдулаєва, операцію могли провести безкоштовно або за символічну оплату.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський фігурист та прихильник режиму Путіна Євген Плющенко пережив невдале втручання пластичного хірурга.
Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, фігуристові "натягнули обличчя на потилицю". Операцію Плющенку виконував відомий скандалами пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше працював над зовнішністю співака Філіпа Кіркорова. За інформацією медіа, фігурист вирішив зробити блефаропластику – це процедура, під час якої коригують повіки, усуваючи надлишки шкіри або змінюючи форму очей.
Згодом у мережі з’явилися фото фігуриста з зовнішністю, яку деякі користувачі описали як кардинально змінену.
"Очі натягнуті на потилицю. Навіщо себе так спотворювати", – пишуть обурені шанувальники Плющенка.