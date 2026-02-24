Російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зробила пластичну операцію, після якої її зовнішність зазнала помітних змін.

Маша Распутіна (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські джерела, артистка звернулася до пластичного хірурга нібито на умовах бартеру. За словами російської хірургині Софія Абдулаєва, операцію могли провести безкоштовно або за символічну оплату.

"За бартером себе перекроїла. Тепер рот не може закрити і очі відкрити", — пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський фігурист та прихильник режиму Путіна Євген Плющенко пережив невдале втручання пластичного хірурга.

Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, фігуристові "натягнули обличчя на потилицю". Операцію Плющенку виконував відомий скандалами пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше працював над зовнішністю співака Філіпа Кіркорова. За інформацією медіа, фігурист вирішив зробити блефаропластику – це процедура, під час якої коригують повіки, усуваючи надлишки шкіри або змінюючи форму очей.

"Євген приїхав до Тимура прибрати мішки під очима, Тимур йому каже: "Давай ще зробимо блефаропластику, будеш такий самий, тільки на десять років молодший". Тобто я про цю операцію дізналася після того, як вона відбулася", – розповіла журналістам дружина Плющенка, продюсерка Яна Рудковська. Вона зауважила, що чоловік не попередив її про своє рішення і певний час був поза зв’язком.

Згодом у мережі з’явилися фото фігуриста з зовнішністю, яку деякі користувачі описали як кардинально змінену.

"Очі натягнуті на потилицю. Навіщо себе так спотворювати", – пишуть обурені шанувальники Плющенка.