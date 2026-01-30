Не получает зарплату, но тратит деньги из казны: сколько уходит средств на Брижит Макрон

Брижит Макрон — супруга президента Франции Эммануэля Макрона и первая леди страны, которая уже во второй раз находится в этом статусе. Поскольку во французской конституции официальной должности первой леди не предусмотрено, расходы, связанные с деятельностью супруги главы государства, находятся под пристальным вниманием. Именно поэтому в 2017 году во Франции была принята "Хартия прозрачности", которая определяет функции первой леди и регламентирует связанные с ними расходы. При этом никакой официальной заработной платы Брижит Макрон не получает.

Брижит Макрон (фото из открытых источников)

О том, какую сумму каждый год французские налогоплательщики тратят на обеспечение деятельности Брижит Макрон и его офиса, пишет "Телеграф".

Непосредственные бюджетные расходы Франции на содержание офиса первой леди составляют в среднем от 315 000 до 316 000 евро в год. В структуре общего бюджета Елисейского дворца это примерно 0,28%.

Большинство этих средств направляется на обеспечение работы персонала. В него входят два советника — директор и руководитель аппарата, а также два секретаря. Основную статью расходов составляют именно их заработные платы.

Отдельная часть бюджета офиса первой леди тратится на обработку корреспонденции. Брижит Макрон ежегодно получает около 20 тысяч писем, на которые сотрудники офиса должны отвечать.

Также средства направляются на участие в официальных мероприятиях, в частности, поездки вместе с президентом Макроном, государственные визиты и прием иностранных гостей в Елисейском дворце.

Некоторые расходы, связанные с деятельностью Брижит Макрон, не выделяются отдельно, а включены в общий бюджет президента или покрываются из других источников. К примеру, гардероб первой леди не финансируется из государственной казны. По большей части французские модные бренды или дома моды предоставляют ей одежду в аренду для официальных мероприятий, после чего наряды возвращаются. В то же время, модная индустрия получает дополнительную публичность и рекламу.

Расходы по уходу за внешностью первой леди, в частности услуги визажистов или парикмахеров, оплачиваются из бюджета, предусмотренного на самого Эммануэля Макрона. Общие расходы на эти нужды для супругов ранее оценивали примерно в 5 200 евро в месяц.

Аналогичная ситуация и с охраной – безопасность Брижит Макрон обеспечивает служба безопасности президента. В то же время расходы на охранные мероприятия закрыты и входят в общий бюджет Министерства внутренних дел и администрации президента Франции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предстал перед публикой с неестественно покрасневшим правым глазом. Это стало заметно во время его выступления в рамках новогоднего обращения. В сети сразу начали распространяться слухи и предположения о состоянии здоровья французского лидера. Видео с речью Макрона активно расходится по социальным сетям.