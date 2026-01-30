Не отримує зарплату, але витрачає гроші із державної скарбниці: скільки йде коштів на Бріжит Макрон

Бріжит Макрон — дружина президента Франції Еммануеля Макрона та перша леді країни, яка вже вдруге перебуває у цьому статусі. Оскільки у французькій конституції офіційної посади "першої леді" не передбачено, витрати, пов’язані з діяльністю дружини глави держави, перебувають під пильною увагою. Саме тому у 2017 році у Франції ухвалили "Хартію прозорості", яка визначає функції першої леді та регламентує пов’язані з ними витрати. При цьому жодної офіційної заробітної плати Бріжит Макрон не отримує.

Бріжит Макрон (фото з відкритих джерел)

Про те, яку суму щороку французькі платники податків витрачають на забезпечення діяльності Бріжит Макрон та її офісу, пише "телеграф".

Безпосередні бюджетні витрати Франції на утримання офісу першої леді становлять у середньому від 315 000 до 316 000 євро на рік. У структурі загального бюджету Єлисейського палацу це приблизно 0,28%.

Переважна частина цих коштів спрямовується на забезпечення роботи персоналу. До нього входять два радники — директор та керівник апарату, а також двоє секретарів. Основну статтю витрат становлять саме їхні заробітні плати.

Окрема частина бюджету офісу першої леді витрачається на обробку кореспонденції. Бріжит Макрон щороку отримує близько 20 тисяч листів, на які співробітники офісу мають відповідати.

Також кошти спрямовуються на участь у офіційних заходах — це, зокрема, поїздки разом із президентом Макроном, державні візити та прийом іноземних гостей у Єлисейському палаці.

Деякі витрати, пов’язані з діяльністю Бріжит Макрон, не виділяються окремо, а включені до загального бюджету президента або покриваються з інших джерел. Наприклад, гардероб першої леді не фінансується з державної скарбниці. Здебільшого французькі модні бренди або будинки моди надають їй одяг в оренду для офіційних заходів, після чого вбрання повертаються. Водночас модна індустрія отримує додаткову публічність і рекламу.

Витрати на догляд за зовнішністю першої леді, зокрема послуги візажистів чи перукарів, оплачуються з бюджету, передбаченого на самого Еммануеля Макрона. Загальні витрати на ці потреби для президентського подружжя раніше оцінювали приблизно у 5 200 євро на місяць.

Аналогічна ситуація й з охороною — безпеку Бріжит Макрон забезпечує служба безпеки президента. Водночас витрати на охоронні заходи є закритими та входять до загального бюджету Міністерства внутрішніх справ і адміністрації президента Франції.

