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Не Токио, а Киев: Потап высмеял СМИ за невнимательность

Потап признался, что кадр был сделан в Киеве

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Не Токио, а Киев: Потап высмеял СМИ за невнимательность

Потап (фото с открытых источников)

Популярный исполнитель и продюсер Потап записал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал, как разыграл подписчиков и журналистов с помощью неправильной геолокации, указанной на одном из своих фото. 

Недавно на Instagram-странице Потапа появилась фотография, где он с женой Настей Каменских позирует на фоне небоскреба. Он отметил, что кадр сделан в Токио — столице Японии. И эту информацию быстро подхватили СМИ, многие из них написали, что несмотря на карантин, влюбленные отправились в Азию.

Позже Потап признался, что кадр был сделан в Киеве напротив "Гулливера", который считается самым высоким небоскребом Украины офисного назначения. Они с Настей спускались в подземный переход и решили сделать фотографию. Она  напомнила рэперу дождливую Японию, вот он и решил подшутить над своими подписчиками и журналистами.

Исполнитель рассказал, что ответ не заставил себя долго ждать, ведь ему начали звонить знакомые и спрашивать, правда ли они в Японии. Потап сделал скриншот заголовков, которые опубликовали СМИ, рассказав об их "поездке" и задался вопросом, куда катится журналистика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким Потап видит себя через 10 лет.


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