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Не только предательница, но и разлучница: Лорак рассекретила нового возлюбленного

Рассекретила своего любимого Лорак в особый день - День Святого Валентина

14 февраля 2023, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Опальная исполнительница Ани Лорак открыла своего бойфренда. Его зовут Исаак Вижраку. Исходя из информации, указанной в социальных сетях, избранник певицы-изменницы — "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, создатель положительной кармы". Об этом сообщает УНИАН.

Не только предательница, но и разлучница: Лорак рассекретила нового возлюбленного

Ани Лорак показала своего любимого (фото - з відкритих джерел )

Рассекретила своего любимого звезда  в особый день — День Святого Валентина.


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"Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду... Моя любовь", — такие радостные строчки оставила Лорак под фотографиями с новым бойфрендом.

Издание проанализировало страницы в социальных сетях  красивого иностранца. В блогах Исаака есть информация, что он живет на Ибице. Недавно он обнародовал радостные семейные фото с женой и детьми, однако сейчас находится в объятиях певицы Лорак.

При этом некоторые российские СМИ по этому поводу написали о том, что вторая половинка Ани Лорак до сих пор женат и имеет двоих детей, и назвали звездную исполнительницу разлучницей, что увела мужа из семьи.

При этом в начале этого года предательница обнародовала в социальных сетях кадры, где есть Вижраку. Она там отметила, что ее поклонников ждет "начало чего-то нового". Поэтому фанаты подумали, что речь пойдет о съемке нового клипа, где должен появиться ее будущий избранник, потому что он пробовал себя в кино, как актер и постановщик трюков.

Еще известно, что любимый певицы – модель. В 2002 году Исаак одержал победу в конкурсе красоты "Мистер Испания".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лорак своим новым заявлением снова разозлила украинцев.




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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vkrala-z-rodini-lorak-pokazala-novogo-kohanogo-inozemcya-12144870.html
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