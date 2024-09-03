Не узнал никто: что произошло с известной актрисой из сериала "Сваты" (ФОТО)

Российская актриса Людмила Артемьева, известная своей ролью в сериале "Сваты" и поддержкой незаконной аннексии Крыма, редко появляется на публике. Как сообщают российские СМИ, на днях она все же посетила светское мероприятие в России, но вызвала удивление своим внешним видом. Пользователи сети отметили, что Артемьева выглядит старше, и некоторые даже не узнали ее.

Людмила Артемьева (фото из открытых источников)

Актриса значительно изменила свой стиль: укоротила прическу, перестала красить волосы, что придало ей поседевший вид. На западе она была одета в длинную розовую рубашку и чёрные очки.

Людмила Артемьева известна как советская и русская актриса театра и кино, телеведущая. Она является активной поклонницей организации "Возрождение. Золотой Век", которую некоторые эксперты считают тоталитарной сектой. В 2014 году она поддержала аннексию Крыма Россией, за что в 2016 году ей запретили въезд на территорию Украины на три года из-за посещения Крыма.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса из "Сватов" набросилась на Владимира Зеленского. Выросшая в Донецке российская актриса Татьяна Кравченко, однако одобряющая войну российских захватчиков в Украине, выразила собственное мнение о Владимире Зеленском.

При этом, эта поклонница Путина больше стала известной по роли Валюхи в сериале "Сваты", который создала компания Зеленского. Как сообщила актриса российским СМИ, она не поняла, зачем Зеленский ушел в политику. Но сама Кравченко, которую часто видят в нетрезвом виде, захотела оценить актерские навыки нашего президента. Татьяна Кравченко назвала Владимира Зеленского Наполеоном.



