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«Не знаю, сколько мне осталось жить»: солистка «Тату» Юлия Волкова подтвердила, что рак вернулся

Артистка с 2012 года борется с раком щитовидной железы

сегодня, 14:18
Автор:

Елизавета Черных

Популярная российская певица, экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова поделилась страшной новостью о том, что у нее случился рецидив. Она с 2012 года борется с раком щитовидной железы. 

«Не знаю, сколько мне осталось жить»: солистка «Тату» Юлия Волкова подтвердила, что рак вернулся

ФОТО: Из открытых источников

"Все разрушилось, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить. Это невозможно принять… Само осознание того вот, что ты приходить к доктору, тебе говорят: "У вас рак". То есть ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько тебе осталось жить", — поделилась переживаниями певица. 

Как только Волкова столкнулась с серьезным заболеванием, в 2012 году, ей срочно потребовалась операция. Однако, по словам певицы, во время хирургического вмешательства доктор затронул нерв, после чего у девушки вовсе пропал голос. Для восстановления ей потребовалось очень много времени, а также помощь зарубежных, в частности, корейских медиков. 

К слову, Юлия Волкова имеет двоих детей, которыми очень гордится. А в 2018 году общественность узнала о замужестве певице, однако, имя своего возлюбленного артистка не разглашает. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто изувечил российского актера Павла Прилучного. 



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Источник: https://www.donetsk.kp.ru/daily/21712091/4326777/
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