«Не знаю, сколько мне осталось жить»: солистка «Тату» Юлия Волкова подтвердила, что рак вернулся

Язык
Coinspot 24.11.2020
BTC/USD
18981.62
ETH/USD
601.17
LTC/USD
88.38
НБУ 24.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Популярная российская певица, экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова поделилась страшной новостью о том, что у нее случился рецидив. Она с 2012 года борется с раком щитовидной железы.
ФОТО: Из открытых источников
Как только Волкова столкнулась с серьезным заболеванием, в 2012 году, ей срочно потребовалась операция. Однако, по словам певицы, во время хирургического вмешательства доктор затронул нерв, после чего у девушки вовсе пропал голос. Для восстановления ей потребовалось очень много времени, а также помощь зарубежных, в частности, корейских медиков.
К слову, Юлия Волкова имеет двоих детей, которыми очень гордится. А в 2018 году общественность узнала о замужестве певице, однако, имя своего возлюбленного артистка не разглашает.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто изувечил российского актера Павла Прилучного.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости