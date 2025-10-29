

















Канадская певица Нелли Фуртадо, ставшая одной из главных звезд 2000-х, объявила о завершении своей музыкальной карьеры. 46-летняя исполнительница хитов Promiscuous, Say It Right и Maneater сообщила, что решила прекратить выступления на ближайшее будущее и сосредоточиться на личных и творческих проектах.

Нелли Фуртадо объявила о завершении карьеры

Нелли Фуртадо в своем Instagram написала об окончании карьеры. Это произошло в день 25-летия выхода дебютного альбома Whoa, Nelly!, который в свое время принес ей мировую известность.

"25 лет назад вышел мой первый альбом Whoa, Nelly!… Моя музыка достигла нового поколения слушателей, и я не могла быть счастливее. Было прекрасно снова почувствовать магию сцены, но я решила отойти от выступлений и заняться другими творческими начинаниями", — написала Фуртадо.

Певица поблагодарила поклонников и команду за поддержку на протяжении всей карьеры, отметив, что продолжит писать песни, даже если больше не будет выступать на сцене.

"Я получила огромное удовольствие от своей карьеры. Всегда считала музыку своим хобби, которое мне удалось превратить в профессию. Я навсегда останусь автором песен", — добавила певица.

Нелли Фуртадо также выразила благодарность новому поколению артистов и пожелала им "многих лет плодотворного и страстного творчества".

Нелли Фуртадо в 2025 году. Фото: Splash

Ее последний альбом 7 вышел в сентябре 2024 года. Это была первая студийная работа певицы за семь лет. Пластинку она записала вместе со своей дочерью Невис Гахунии.

Фуртадо недавно завершила фестивальный тур Better Than Ever, после которого объявила о паузе в своей карьере. Ее решение вызвало беспокойство среди фанатов. Они предполагают, что отказ от выступлений может быть реакцией на онлайн-хейт и бодишейминг, с которым недавно столкнулась артистка.

