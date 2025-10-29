

















Канадська співачка Неллі Фуртадо, яка стала однією з головних зірок 2000-х, оголосила про завершення своєї музичної кар’єри. 46-річна виконавиця хітів Promiscuous, Say It Right і Maneater повідомила, що вирішила припинити виступи "на найближче майбутнє" та зосередитися на особистих і творчих проєктах.

Неллі Фуртадо оголосила про завершення кар’єри

Неллі Фуртадо у своєму Instagram написала про закінчення кар’єри. Це сталося у день 25-ї річниці виходу дебютного альбому Whoa, Nelly!, який свого часу приніс їй світову популярність.

"25 років тому вийшов мій перший альбом Whoa, Nelly!… Моя музика досягла нового покоління слухачів, і я не могла бути щасливішою. Було чудово знову відчути магію сцени, але я вирішила відійти від виступів і зайнятися іншими творчими починаннями", — написала Фуртадо.

Співачка подякувала шанувальникам і команді за підтримку протягом усієї кар’єри, зазначивши, що продовжить писати пісні, навіть якщо більше не виступатиме на сцені.

"Я отримала величезне задоволення від своєї кар’єри. Завжди вважала музику своїм хобі, яке мені пощастило перетворити на професію. Я назавжди залишусь авторкою пісень", — додала співачка.

Неллі Фуртадо також висловила подяку новому поколінню артистів і побажала їм "багатьох років плідної та пристрасної творчості".

Неллі Фуртадо у 2025 році. Фото: Splash

Її останній альбом 7 вийшов у вересні 2024 року. Це була перша студійна робота співачки за сім років. Платівку вона записала разом зі своєю дочкою Невіс Гахунія.

Фуртадо нещодавно завершила фестивальний тур Better Than Ever, після якого й оголосила про паузу у своїй кар’єрі. Її рішення викликало занепокоєння серед фанатів. Вони припускають, що відмова від виступів може бути реакцією на онлайн-хейт і бодішеймінг, із яким артистка нещодавно зіштовхнулася.

