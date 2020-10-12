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Неожиданно: 62-летняя Мадонна перекрасилась в розовый цвет

Мадонна любит удивлять публику

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Неожиданно: 62-летняя Мадонна перекрасилась в розовый цвет

Мадонна | globallookpress.com

62-летняя "королева поп-музыки" Мадонна, которая показала, каким способом сохраняет свою молодость, решила изменить имидж и предстала перед поклонниками в необычном образе. На своей странице в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором продемонстрировала свой новый цвет волос.

Американская звезда позирует в синем платье с белым воротником, на лице у нее очки и выразительный макияж. Однако внимание фанатов привлек светло-розовый цвет волос знаменитости. Также Мадонна использовала для фотографии какой-то фильтр, чтобы подчеркнуть свои скулы.

В подписи к посту она написала, что так выглядит лицо женщины, которая только что проголосовала на выборах. Певица призвала всех американцев взять на себя ответственность и  сделать свой выбор. 

Поклонники знаменитости заявили, что обязательно последуют ее примеру и отметили, что светло-розовый цвет волос ей к лицу.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса, звезда сериала "Милые обманщицы" Люси Хейл кардинально сменила имидж.


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