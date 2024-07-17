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Неожиданно скончался украинский актер и звезда популярных сериалов

Игорь Щербак скончался по неизвестной причине в возрасте 69 лет.

сегодня, 21:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

Известный украинский актер театра и кино Игорь Щербак, снискавший известность благодаря роли в сериале "Нюхач-2", скончался на 69-м году жизни.

Неожиданно скончался украинский актер и звезда популярных сериалов

Игорь Щербак (фото из открытых источников)

Труппа "Молодого театра" поделилась печальной новостью на своей официальной странице в Facebook, хотя причина смерти актера пока не разглашается.

Коллеги Щербака выразили свои соболезнования и вспомнили, каким замечательным человеком он был.

"Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря как хорошего друга и талантливого артиста, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Почивай с миром, друг!" ять!", — отметили в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер актер сериала "Слуга Народа" . 16 июля скончался украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами, широко известный по роли школьника в сериале "Слуга Народа". На момент смерти артисту было всего 24 года. Сообщение о его внезапной смерти появилось на странице Театра на Подоле в Instagram, где Эслами работал в последние годы.

Дарьюш Эслами родился в Киеве и получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, а затем углубил свои навыки на мастерских Остропольского и Чхаидзе. Несмотря на молодость, он успел зарекомендовать себя в театральной сфере, выступив в таких постановках как "Незнакомка", "Сон летней ночи", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие". В 2023 году Дарьюш сыграл в киноленте "Капитан Бровары", ставшей его дебютом в большом кино.



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Источник: https://www.facebook.com/molodyytheatre
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