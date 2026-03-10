Несколько слов связать не может: дочь Лорак высмеяли во время ее концерта в Москве

Дочь российской певицы Ани Лорак, позорно молчащая о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, побывала на концерте матери. Известно, что выступление артистки-изменницы состоялось в Москве.

Ани Лорак с дочерью (фото из открытых источников)

После окончания концерта журналисты обратились к дочери певицы с просьбой немного рассказать о себе. Стоявшая рядом Лорак пыталась подсказывать Софии и помочь ей сформулировать ответ и "вспомнить" собственные интересы. Однако диалог выглядел несколько неловким и вынужденным.

В частности, дочь Лорак призналась, что не совсем понимает, чем именно увлекается.

"Ну чем ты восхищаешься", – подсказала ей мать.

В ответ София Налчаджиоглу сказала, что ей нравится смотреть фильмы и "анализировать режиссеров".

"Я с первого класса занималась в актерской школе, ходила в театральные студии. Потом интерес как-то отпал", — добавила она.

Также девушка отметила, что ее главным хобби сейчас блог. "Потому что я, типа, снимаю", – объяснила она.

Пользователи в комментариях обратили внимание на то, что у Софии есть проблемы с речью.

"У нее неправильно поставлена речь. Девочка не плохая, но надо ей поработать над собой...", "Читать нужно больше, речь будет как "песня", "Господи, двух слов связать не может", "Да найдет себе верблюда, как мама... улыбник", — пишут пользователи сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что когда-то украинская певица Ани Лорак, которая после 2014 года строит карьеру в РФ, прокомментировала свое участие в песенном конкурсе Евровидение-2008, где представляла Украину. В интервью российским СМИ артистка заявила, что еще в 2005 году почувствовала "политизированность" конкурса после поражения в национальном отборе. По словам Лорак, в 2008 году телеканал снова обратился к ней с предложением представить Украину. Она утверждает, что долго колебалась, прежде чем согласиться.