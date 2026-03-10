Кількох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли під час її концерту у Москві

Донька російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії у її рідну Україну, побувала на концерті матері. Відомо, що виступ артистки-зрадниці відбувся у Москві.

Ані Лорак з донькою (фото з відкритих джерел)

Після закінчення концерту журналісти звернулися до доньки співачки з проханням трохи розповісти про себе. Лорак, яка стояла поряд, намагалася підказувати Софії та допомогти їй сформулювати відповідь і "пригадати" власні інтереси. Однак діалог виглядав дещо незграбним і вимушеним.

Зокрема, донька Лорак зізналася, що не зовсім розуміє, чим саме захоплюється.

"Ну чим ти захоплюєшся", — підказала їй мати.

У відповідь Софія Налчаджиоглу сказала, що їй подобається дивитися фільми та "аналізувати режисерів".

"Я з першого класу займалася в акторській школі, ходила в театральні студії. Потім інтерес якось відпав", — додала вона.

Також дівчина зазначила, що її головним хобі зараз є блог. "Тому що я, типу, знімаю", — пояснила вона.

Користувачі у коментарях звернули увагу на те, що у Софії є проблеми з мовленням.

"У неї неправильно поставлена мова. Дівчинка не погана, але треба їй попрацювати над собою...", "Читати потрібно більше, мова буде як "пісня", "Господи, двох слів зв'язати не може", "Та знайде собі верблюда, як мама... посмішник", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колись українська співачка Ані Лорак, яка після 2014 року будує кар’єру в РФ, прокоментувала свою участь у пісенному конкурсі Євробачення-2008, де представляла Україну. В інтерв’ю російським медіа артистка заявила, що ще у 2005 році відчула "політизованість" конкурсу після поразки в національному відборі. За словами Лорак, у 2008 році телеканал знову звернувся до неї з пропозицією представити Україну. Вона стверджує, що довго вагалася перед тим, як погодитися.