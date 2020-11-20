"Нет денег": София Ротару будет выступать в России

София Ротару собралась с концертами в Россию. Об этом сообщил ее концертный директор Сергей Лавров изданию "Собеседник".



Фото: znaj.ua

Сергей также рассказал, что сейчас певица переживает трудности из-за проблем с деньгами. Именно поэтому она поедет в Москву и выступит на фестивале "Песня года".



Самая большая проблема в том, что София Ротару не планирует уменьшать цены на свои выступления, как это сделали другие артисты. Из-за сложных экономических условий такое решение уменьшило интерес к звезде.



Плюс ко всему, как заявляет концертный директор, у нее очень дорога логистика, куда входит оплата за перелет, гостиница, аренда зала, мелкие расходы. Только на это нужно будет потратить два миллиона рублей. Поэтому заказчиков и ценителей звезды становится все меньше.

Но несмотря на финансовые проблемы, для друзей певица готова выступать бесплатно. Это она неоднократно доказывала на новогодних концертах и выступлениях Надежды Бабкиной, за которые не просила средств.

Напомним, что в связи с коронавирусом София Ротару не была в России больше года.



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