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Главная Новости Звезды персона "Нет денег": София Ротару будет выступать в России
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"Нет денег": София Ротару будет выступать в России

Из-за финансовых проблем украинская певица София Ротару будет участвовать в российском фестивале

сегодня, 14:25
Автор:

Кириєнко Анна

София Ротару собралась с концертами в Россию. Об этом сообщил ее концертный директор Сергей Лавров изданию "Собеседник".

"Нет денег": София Ротару будет выступать в России

Фото: znaj.ua

Сергей также рассказал, что сейчас певица переживает трудности из-за проблем с деньгами. Именно поэтому она поедет в Москву и выступит на фестивале "Песня года".

Самая большая проблема в том, что София Ротару не планирует уменьшать цены на свои выступления, как это сделали другие артисты. Из-за сложных экономических условий такое решение уменьшило интерес к звезде.

Плюс ко всему, как заявляет концертный директор, у нее очень дорога логистика, куда входит оплата за перелет, гостиница, аренда зала, мелкие расходы. Только на это нужно будет потратить два миллиона рублей. Поэтому заказчиков и ценителей звезды становится все меньше.

Но несмотря на финансовые проблемы, для друзей певица готова выступать бесплатно. Это она неоднократно доказывала на новогодних концертах и выступлениях Надежды Бабкиной, за которые не просила средств.

Напомним, что в связи с коронавирусом София Ротару не была в России больше года.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Надя Дорофеева представила первую сольную песню и клип.





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Источник: https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20201119-deneg-net-sofiya-rotaru-reshil
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