В сети ажиотаж: Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип (видео)

Популярная певица сегодня порадовала своих поклонников. 19 ноября вышла ее первая сольная песня под названием "Горит", в которой говорится о любви и увлечении.

Надя Дорофеева. Фото: file.liga.net

"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше? А может навсегда? Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таней Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA", — написала знаменитость на своей странице в социальных сетях.

"19 ноября в 20.00 жду вас на online-вечеринке. В прямом эфире отпразднуем старт моего сольного проекта и вместе посмотрим премьеру клипа gorit", — сообщила несколько дней назад артистка.