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В сети ажиотаж: Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип (видео)

Соответствующее видео звезда опубликовала на своем YouTube-канале

сегодня, 21:55
Автор:

Любовь Блажко

Популярная певица сегодня порадовала своих поклонников. 19 ноября вышла ее первая сольная песня под названием "Горит", в которой говорится о любви и увлечении. 

В сети ажиотаж: Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип (видео)

Надя Дорофеева. Фото: file.liga.net

"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше? А может навсегда? Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таней Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA", — написала знаменитость на своей странице в социальных сетях. 

"19 ноября в 20.00 жду вас на online-вечеринке. В прямом эфире отпразднуем старт моего сольного проекта и вместе посмотрим премьеру клипа gorit", — сообщила несколько дней назад артистка.

Фанаты в комментариях отметили, что новая песня – это лучшее, что они когда-либо слышали в ее исполнении. 

"Самая лучшая", — написала beautiful_coca.

"Надяяя, клип огонь", — добавила izabella.wawe.

"Наадя, это шикарно!", — пишет dodoxcute_.

"Офигенно", — комментирует dianochka_terzi.

"Это ооочень!", — написала vikakarashevich. 


Также издание "Комментарии" расскажет, Дорофеева трогательно поблагодарила Позитива за 10 лет на сцене. Теперь уже бывшая участница группы "Время и Стекло" опубликовала на своей странице в Instagram трогательный ролик, в котором они с Алексеем Завгородним вспомнили весь свой творческий путь.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHyLnfRn9n-/
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