В сети ажиотаж: Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип (видео)

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Любовь Блажко
Популярная певица сегодня порадовала своих поклонников. 19 ноября вышла ее первая сольная песня под названием "Горит", в которой говорится о любви и увлечении.
Надя Дорофеева. Фото: file.liga.net
"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше? А может навсегда? Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таней Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA", — написала знаменитость на своей странице в социальных сетях.
"19 ноября в 20.00 жду вас на online-вечеринке. В прямом эфире отпразднуем старт моего сольного проекта и вместе посмотрим премьеру клипа gorit", — сообщила несколько дней назад артистка.
Фанаты в комментариях отметили, что новая песня – это лучшее, что они когда-либо слышали в ее исполнении.
"Самая лучшая", — написала beautiful_coca.
"Надяяя, клип огонь", — добавила izabella.wawe.
"Наадя, это шикарно!", — пишет dodoxcute_.
"Офигенно", — комментирует dianochka_terzi.
"Это ооочень!", — написала vikakarashevich.
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