Нет ничего невозможного: Виталий Кличко рассказал о своих детских мечтах

Виталий Кличко, фото Facebook

Виталий Кличко во время передачи "В гостях у Гордона" рассказал о своем детстве, о мечтах и их реализации а также поделился, как сейчас живет его мама и чем она занимается. Мэр Киева признался, что чувствует причастность к трагедии Холокоста, ведь в его роду были евреи.

Кличко поделился, что его часто спрашивают о национальности, ведь он родился в Киргизстане. Политик объяснил, что его отец родом из Украины, он был военным авиатором. Поэтому семья часто переезжала в разные гарнизоны, в разные республики тогдашнего СССР: Киргизию, Казахстан, Прибалтику, Чехию.



В молодости Виталий Владимирович как спортсмен тоже объездил немало стран, но сейчас уже некоторое время живет в Киеве, говорит, город его не отпускает. Также мэр рассказал, что у него очень много впечатлений из детства.

"В одном из гарнизонов, мы жили возле Байканура. Мы все(дети) мечтали быть космонавтами. Каждый запуск космического корабля — это было событие. Мы забирались на крышу пятиэтажки и смотрели запуски. На горизонте стоит белая ракета, ее подсвечивают прожекторами. Начинается запуск, после него остается красивое зарево. Она уходит по дуге в космос и всю ночь виден на небе ее хвост", — рассказал Виталий Кличко.

Руководитель городской администрации столицы говорит, что проводил много встреч с детьми и всегда им говорил, что очень важно в жизни мечтать, но также важно делать все для того, чтобы твоя мечта стала реальностью.

"Впервые я увидел бой Майка Тайсона по телевизору. Я говорил тогда ребятам, что когда-нибудь я стану чемпионом мира, побью Тайсона и заберу его пояс. Надо мной смеялись. Прошло много лет. Я очень рад был, когда пригласил своих одноклассников (на встречу), с кем смотрел тогда на кухне бой, и принес с собой тот самый пояс. Пояс, которым владел Майк Тайсон, великий Мухаммед Али, но это пояс уже принадлежал мне. Детская мечта стала реальностью", — добавил Кличко.

К теме о мечтах, Виталий Владимирович добавил, что дважды пытался стать мэром, но не удавалось и на третий раз получилось. Говоря о работе, он добавил, что получает от нее огромное удовольствие. Также он ставит перед собой задачи быстро решать проблемы, которые есть в городе.



Мэр Киева сказал, что его главное кредо и любимая пословица – это "Нет ничего невозможного". Именно с таким девизом он идет по жизни.



О своих родных Кличко отзывается очень тепло, говорит, что атмосфера в семье – это очень важно. Сейчас его матери Надежде Ульяновне 72 года, но она молодо выглядит. Сейчас Надежда Ульяновна занимается воспитанием внуков и своим здоровьем, в общем ведет жизнь пенсионера. Виталий Владимирович на вопрос о том, гордится ли она сыновьями, ответил, что мать благодарит Бога за хороших детей.

Виталий Кличко сказал, что хочет реализовать важный проект — построить Мемориал в Бабьем Яру. Ведь он очень важен не только для Украины, то и для мира.

Как сообщал портал "Комментарии", Кличко рассказал, зачем встречался с Зеленским.





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