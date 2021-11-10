Нет ничего невозможного: Виталий Кличко рассказал о своих детских мечтах

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Козлова Альбіна
Виталий Кличко, фото Facebook
Виталий Кличко во время передачи "В гостях у Гордона" рассказал о своем детстве, о мечтах и их реализации а также поделился, как сейчас живет его мама и чем она занимается. Мэр Киева признался, что чувствует причастность к трагедии Холокоста, ведь в его роду были евреи.
Кличко поделился, что его часто спрашивают о национальности, ведь он родился в Киргизстане. Политик объяснил, что его отец родом из Украины, он был военным
авиатором. Поэтому семья часто переезжала в разные гарнизоны, в разные республики тогдашнего СССР: Киргизию, Казахстан, Прибалтику, Чехию.
В молодости Виталий Владимирович как спортсмен тоже объездил немало стран, но сейчас уже некоторое время живет в Киеве, говорит, город его не отпускает. Также мэр рассказал, что у него очень много впечатлений из детства.
Руководитель городской администрации столицы говорит, что проводил много встреч с детьми и всегда им говорил, что очень важно в жизни мечтать, но также важно делать все для того, чтобы твоя мечта стала реальностью.
К теме о мечтах, Виталий Владимирович добавил, что дважды пытался
стать мэром, но не удавалось и на третий раз получилось. Говоря о работе, он добавил, что получает от нее огромное удовольствие. Также он ставит перед собой задачи быстро решать проблемы, которые есть в городе.
Мэр Киева сказал, что его главное кредо и любимая пословица – это "Нет ничего невозможного". Именно с таким девизом он идет по жизни.
О своих родных Кличко отзывается очень тепло, говорит, что атмосфера в семье – это очень важно. Сейчас его матери Надежде Ульяновне 72 года, но она молодо выглядит. Сейчас Надежда Ульяновна занимается воспитанием внуков и своим здоровьем, в общем ведет жизнь пенсионера. Виталий Владимирович на вопрос о том, гордится ли она сыновьями, ответил, что мать благодарит Бога за хороших детей.
Виталий Кличко сказал, что хочет реализовать важный проект — построить Мемориал в Бабьем Яру. Ведь он очень важен не только для Украины, то и для мира.
Как сообщал портал "Комментарии", Кличко рассказал, зачем встречался с Зеленским.
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