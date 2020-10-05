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Главная Новости Звезды персона Невеста Остапчука объяснила, почему они спешат со свадьбой
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Невеста Остапчука объяснила, почему они спешат со свадьбой

Остапчук сделал девушке предложение после года отношений

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В конце сентября украинский телеведущий Владимир Остапчук объявил о новой дате своей свадьбы с возлюбленной Кристиной Горняк. Пара активно готовится к важному мероприятию, которое состоится уже 15 октября. Но многих интересует вопрос, почему знаменитости так спешат пойти под венец, ведь с дня их помолвки прошло всего два месяца. На этот вопрос ответила Кристина в программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей".

Невеста Остапчука объяснила, почему они спешат со свадьбой

JetSetter.ua

33-летняя Кристина призналась, что для них особой роли не играет штамп в паспорте, просто они решили не затягивать со свадьбой, потому что в будущем "могут пойти детишки" и будет уже не до празднования.

Девушка рассказала, что они с любимым давно говорили о свадьбе и шоумен сам сказал, что мечтает, чтобы она шла к нему в белом платье.

Сейчас пара активно готовится к торжеству, их свадьба будет небольшой, но душевной, в кругу самых близких людей. У Кристины будет три свадебных наряда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце 2019 года стало известно, что ведущий Владимир Остапчук разводится со своей супругой Еленой. У пары есть двое общих детей. Бывшая жена шоумена обвинила его в изменах.


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