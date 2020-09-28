kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Известный украинский ведущий рассказал о новой дате свадьбы
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный украинский ведущий рассказал о новой дате свадьбы

Из-за коронавируса в первый раз свадьбу пришлось перенести

28 сентября 2020, 14:56
Автор:

Владимир Лавский

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о новой дате свадьбы со своей девушкой Кристиной Горняк. Об этом он признался в программе "Звездный путь". 

Известный украинский ведущий рассказал о новой дате свадьбы

"Наша новая дата свадьбы — 15 октября. Знаете, мы пытались сделать все, чтобы отгулять первого числа. Однако я заразился коронавирусом, и мероприятие пришлось перенести. Все ли успели уже сделать? Да разве что с меню в ресторане полностью не определились, а так все на месте", — отметил ведущий.

Его спутница также призналась, что впервые начала рассылать приглашения, когда у Владимира появились первые симптомы инфекции.

"Это очень интересная и одновременно неприятная история. Я начала рассылать приглашения, а он начал себя плохо чувствовать. И уже на следующее утро пришлось еще раз всем звонить и извиняться", — сказала Горняк.

Как ранее сообщали "Комментарии", Остапчук познакомил детей со своей невестой.

Владимир вместе с экс-женой Еленой Войченко воспитывают двоих детей: дочь Эмилию, которая 1 сентября пошла в первый класс и сына Эвана (2,5 года). Знакомство детей с невестой ведущего произошло этим летом, но еще до этого времени Остапчук около трех месяцев объяснял дочери, что в его жизни есть хорошая подруга Кристина.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости