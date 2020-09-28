Известный украинский ведущий рассказал о новой дате свадьбы

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Владимир Лавский
Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о новой дате свадьбы со своей девушкой Кристиной Горняк. Об этом он признался в программе "Звездный путь".
"Наша новая дата свадьбы — 15 октября. Знаете, мы пытались сделать все, чтобы отгулять первого числа. Однако я заразился коронавирусом, и мероприятие пришлось перенести. Все ли успели уже сделать? Да разве что с меню в ресторане полностью не определились, а так все на месте", — отметил ведущий.
Его спутница также призналась, что впервые начала рассылать приглашения, когда у Владимира появились первые симптомы инфекции.
"Это очень интересная и одновременно неприятная история. Я начала рассылать приглашения, а он начал себя плохо чувствовать. И уже на следующее утро пришлось еще раз всем звонить и извиняться", — сказала Горняк.
Как ранее сообщали "Комментарии", Остапчук познакомил детей со своей невестой.
Владимир вместе с экс-женой Еленой Войченко воспитывают двоих детей: дочь Эмилию, которая 1 сентября пошла в первый класс и сына Эвана (2,5 года). Знакомство детей с невестой ведущего произошло этим летом, но еще до этого времени Остапчук около трех месяцев объяснял дочери, что в его жизни есть хорошая подруга Кристина.
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