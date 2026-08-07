Ничего не скрывала от подписчиков: 26-летняя звезда TikTok умерла после продолжительной борьбы с раком

Популярная американская контент-мейкер и звезда TikTok Сидни Тоул (Sydney Towle) умерла в возрасте 26 лет. В течение трех лет девушка открыто рассказывала более чем миллиону своих подписчиков о борьбе с холангиокарциномой — редкой и агрессивной формой рака желчных протоков. О трагическом известии сообщили ее мать и брат в соцсетях.

Блогерша Сидни Тоул. Фото: Instagram / @sydneytowle

Симптомы и внезапный диагноз в 23 года

В августе 2023 года 23-летняя выпускница Дартмутского колледжа Сидни Тоул заметила выпуклость и жжение в области живота во время обычных прогулок. Сначала врачи подозревали грыжу, однако ультразвуковое исследование и МРТ обнаружили плотную опухоль. Медобследование подтвердило сложный диагноз — рак желчных протоков, который обычно диагностируется у людей старше 50 лет.

Несмотря на сложное лечение, многочисленные курсы химиотерапии, операции по удалению желчного пузыря и части печени, Сидни решила не замыкаться в себе. Она начала вести блог, где без прикрас показывала реалии жизни с терминальной стадией болезни.

"Просто продолжай плавать": искренность, объединившая миллионы

В своих видео Тоул совмещала кадры из больничных палат во время химиотерапии с яркими моментами повседневной жизни — танцами, прогулками с друзьями и путешествиями. Она не пыталась казаться идеальной и откровенно говорила о боли, истощении и тревоге, вдохновляя людей фразой: "Сегодня отличный день, чтобы иметь прекрасный день".

Последние несколько недель Сидни находилась в больнице, где проходила экспериментальную иммунотерапию (TIL-терапию). Однако в начале августа состояние девушки ухудшилось, и ее перевели в хоспис, где она ушла из жизни в окружении близких. Семья и поклонники вспоминают блогершу как настоящий луч солнца, научивший миллионы людей ценить жизнь даже в самые трудные моменты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о смерти девочки во время генетического эксперимента.



