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Нічого не приховувала від підписників: 26-річна зірка TikTok померла після тривалої боротьби з раком

Блогерка Сідні Тоул, яка надихала понад мільйон підписників своєю відкритістю під час боротьби з раком жовчних протоків, померла у 26 років

7 серпня 2026, 14:35
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Сергій Кречмаровський

Популярна американська контент-мейкерка та зірка TikTok Сідні Тоул (Sydney Towle) померла у віці 26 років. Протягом трьох років дівчина відкрито розповідала понад мільйону своїх підписників про боротьбу з холангіокарциномою — рідкісною та агресивною формою раку жовчних протоків. Про трагічну звістку повідомили її мати та брат у соцмережах.

Нічого не приховувала від підписників: 26-річна зірка TikTok померла після тривалої боротьби з раком

Блогерка Сідні Тоул. Фото: Instagram / @sydneytowle

Симптоми та раптовий діагноз у 23 роки

У серпні 2023 року 23-річна випускниця Дартмутського коледжу Сідні Тоул помітила випуклість та печіння в області живота під час звичайних прогулянок. Спочатку лікарі підозрювали грижу, однак ультразвукове дослідження та МРТ виявили щільну пухлину. Медобстеження підтвердило складний діагноз — рак жовчних протоків, який зазвичай діагностують у людей, старших за 50 років.

Незважаючи на складне лікування, численні курси хіміотерапії, операції з видалення жовчного міхура та частини печінки, Сідні вирішила не замикатися в собі. Вона почала вести блог, де без прикрас показувала реалії життя з термінальною стадією хвороби.

"Просто продовжуй плавати": щирість, яка об'єднала мільйони

У своїх відео Тоул поєднувала кадри з лікарняних палат під час хіміотерапії з яскравими моментами щоденного життя — танцями, прогулянками з друзями та подорожами. Вона не намагалася здаватися ідеальною і відверто говорила про біль, виснаження та тривогу, надихаючи людей фразою: "Сьогодні чудовий день, щоб мати чудовий день".

Останні кілька тижнів Сідні перебувала у лікарні, де проходила експериментальну імунотерапію (TIL-терапію). Проте на початку серпня стан дівчини погіршився, і її перевели до хоспісу, де вона відійшла у вічність в оточенні близьких. Родина та шанувальники згадують блогерку як справжнє проміння сонця, яке навчило мільйони людей цінувати життя навіть у найважчі моменти.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про смерть дівчинки під час генетичного експерименту.




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