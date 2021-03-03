Никита Добрынин высказался об участии в российском «Холостяке»

Никита Добрынин, который встретил свою любовь на украинском романтическом шоу "Холостяк", теперь станет ведущим этой программы, но только в России. Украинский шоумен объяснил, почему согласился на такое предложение.

Никита Добрынин (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram ведущий опубликовал пост, в котором рассказал, что с самого детства мечтал работать на телевидении и упорно стремился к своей цели. Добрынин отметил, что ему удалось на "Холостяке" встретить Дашу Квиткову, с которой они в прошлом году поженились, а теперь ожидают появление первенца.

По словам Никиты, их история уникальна, потому что они стали третьей парой в мире, которая осталась вместе после проекта "Холостяк". И после того, как ему предложили стать ведущим российской версии романтического шоу, он долго думал, и согласился.

Конечно же, многие пользователи стали критиковать такое решение украинского шоумена, ведь он согласился работать в стране-агрессоре. Но Добрынин признался, что хочет распространять любовь и это история не о политике.

"Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви".

К слову, негативные и осуждающие комментарии под своим постом Добрынин удаляет, но пользователи не устают делиться своим мнением: "Очень расстроена таким вашим решением. Складывалось о вас лучшее впечатление", "Разочарование. Не важно, о чем шоу, а работать в стране-агрессора, платить налоги от работы в их армию, развлекать и поднимать их просмотры — это точно не о любви", — пишут фолловеры.

Отметим, что скоро в России стартует новый выпуск "Холостяка" в главной роли с рэпером Тимати. Никита Добрынин поделился своим опытом и сказал артисту, что поможет ему сделать все возможное, чтобы тот встретил свою половинку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что через несколько дней в Украине также состоится премьера нового "Холостяка". Главный герой рассказал, какую девушку выберет на проекте.

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