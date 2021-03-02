Новый «Холостяк» рассказал, какую девушку выберет на проекте

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Светлана Шкурупий
На этой неделе в Украине стартует новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем будет 31-летний бизнесмен Михаил Заливако.
"Холостяк 11" / фото СТБ
На своей странице в Instagram мужчина ответил на несколько вопросов, касающихся проекта, в том числе рассказал, по каким критериям он будет выбирать себе девушку на проекте.
Также Михаил рассказал, что девушка в первую очередь должна быть целостной личностью, в чем-то уникальной, чтобы на ней хотелось остановить свой взгляд.
Известно, что новый герой "Холостяка" активно занимается развитием своей логистической компании, он уверенный, ответственный и успешно достигает всех поставленных перед собой целей.
Михаил любит спорт, путешествия, экстрим и домашних животных. У него живет двое котиков: девочка Бублик и мальчик Бруно.
Бизнесмен верит в то, что на проекте можно встретить свою любовь и он ищет девушку, которая хочет создать семью, но при єтом она должна быть заинтересована в профессиональном развитии и постоянном совершенствовании.
Напомним, что за сердце нового "Холостяка" Михаила Заливако пришла бороться Анна Богдан — бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко поделился секретом успеха, который точно работает.
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