Новый «Холостяк» рассказал, какую девушку выберет на проекте

На этой неделе в Украине стартует новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем будет 31-летний бизнесмен Михаил Заливако.

"Холостяк 11" / фото СТБ

На своей странице в Instagram мужчина ответил на несколько вопросов, касающихся проекта, в том числе рассказал, по каким критериям он будет выбирать себе девушку на проекте.

"У меня нет конкретного понятия "критерии". Я если почувствую человека, то ее и выберу. Трафарета у меня нет, согласно которому я буду выбирать себе женщину", — написал новый "Холостяк".

Также Михаил рассказал, что девушка в первую очередь должна быть целостной личностью, в чем-то уникальной, чтобы на ней хотелось остановить свой взгляд.

"Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз — обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции", — ответил бизнесмен.

Известно, что новый герой "Холостяка" активно занимается развитием своей логистической компании, он уверенный, ответственный и успешно достигает всех поставленных перед собой целей.

Михаил любит спорт, путешествия, экстрим и домашних животных. У него живет двое котиков: девочка Бублик и мальчик Бруно.

Бизнесмен верит в то, что на проекте можно встретить свою любовь и он ищет девушку, которая хочет создать семью, но при єтом она должна быть заинтересована в профессиональном развитии и постоянном совершенствовании.

Напомним, что за сердце нового "Холостяка" Михаила Заливако пришла бороться Анна Богдан — бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко поделился секретом успеха, который точно работает.

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