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Николь Кидман не разрешает детям пользоваться Instagram

Старшая дочь звезды уже проявляет интерес к соцсетям

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильмов "Аквамен" и "Кроличья нора" Николь Кидман, которая недавно призналась, что болела раком, заявила, что не разрешит своим дочерям заводить странички в социальной сети Instagram. Такую информацию передает издание The Daily Mail.

Николь Кидман не разрешает детям пользоваться Instagram

Николь Кидман |Vincent Sandoval | WireImage

Несмотря на то, что Николь Кидман — активный пользователь социальной сети (за ее жизнью следит более 7 млн фолловеров), она не хочет, чтобы ее дети пользовались Instagram. Сейчас ее старшей дочери 12 лет, и она проявляет повышенный интерес к социальным сетям, но звездная мама пытается всячески ее оградить от этого.

"Я не позволю детям быть в Instagram. У меня есть 12-летний ребенок, который очень хочет попасть в этот мир. Это какая-то постоянная тяга. Я думаю, что многие родители сказали бы то же самое", — отметила знаменитость. 

Звезда голливудских фильмов призналась, что для нее приоритетом в воспитании детей является поддержка их уверенности в себе и самооценки. Николь не старается чрезмерно опекать дочерей, она просто направляет их на правильный путь, чтобы оградить их от ошибок.

Напомним, что Николь Кидман воспитывает от своего супруга Кита Урбана двоих дочерей: 12-летнюю Сандей и 9-летнюю Маргарет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что культовый хоррор "Другие" с Николь Кидман получит ремейк.


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