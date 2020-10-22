«Обо всем жалею»: голливудская актриса заявила, что болела раком

Голливудская красотка, звезда фильмов "Другие" и "Степфордские жены" Николь Кидман шокировала публику признанием о том, что переболела онкологическим заболеванием. У актрисы диагностировали рак кожи. Об этом она откровенно рассказала журналу The Sydney Morning.

Николь Кидман | www.goodfon.ru

Знаменитость призналась, что очень жалеет о том, что не берегла свою кожу от ультрафиолетовых лучей и погубила свои локоны постоянным выпрямлением. Николь не рассказала, когда у нее был диагностирован рак, лишь отметила, что вовремя обратилась к врачам и прошла курс лечения, который помог ей побороть заболевание.

Голливудская звезда долго скрывала это от общественности, но сейчас заявила, что готова поделиться своими переживаниями и знаниями с другими людьми.

Николь также отметила, что сейчас общается с психологами, потому что не может избавиться от страха потери близкого человека. Она боится того, что кто-то из ее родных внезапно умрет и из-за этого не чувствует уверенность в завтрашнем дне. Эта фобия очень серьезно сказывается на ее психологическом состоянии, поэтому она обратилась за помощью к специалистам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Джефф Бриджес заявил, что у него лимфома.

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