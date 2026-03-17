Николь Кидман не сдержалась: поцелуй с этим актером она вспоминает с отвращением

Голливудская актриса Николь Кидман неожиданно разрушила романтический образ одного из самых известных сериальных дуэтов. Она откровенно призналась, что поцелуи с партнером по съемкам вызвали у нее настоящее сразу.

Николь Кидман назвала худший поцелуй в жизни

Об этом актриса рассказала во время участия в популярном подкасте Las Culturistas.

Как передают "Комментарии", Николь Кидман поделилась деталями съемок сериала "Большая маленькая ложь", где ее партнером был Александр Скарсгард.

По словам актрисы, одна из самых интимных сцен на экране оказалась для нее одной из самых неприятных в карьере .

Что стало причиной отвращения

Кидман рассказала, что проблема была совсем не в актерской игре или атмосфере на площадке.

Все испортил… запах.

Перед съемками сцен поцелуя ее партнер, по словам актрисы, съел фалафель с чесноком и луком.

В результате:

вместо "химии" на экране актриса испытывала физический дискомфорт.

романтическая сцена превратилась в настоящее испытание

пришлось прямо останавливать процесс съемки

"Нет, Алекс. Мне суждено быть влюбленной в тебя — убери это немедленно", – вспоминает Кидман.

Как это повлияло на съемки

Актриса не скрывает, что ситуация была настолько неприятной, что она вынуждена была вмешаться.

После этого случая, по ее словам, актер больше не употреблял подобную еду перед съемками интимных сцен .

Этот эпизод стал для нее показательным.

Кидман подчеркнула:

даже самый привлекательный актер теряет всю магию, если есть базовый дискомфорт

реалистичность сцены зависит не только от игры, но и от физических мелочей

в кино важны даже такие детали, как запах

Почему это стало резонансом

Признание актрисы вызвало широкий резонанс, ведь для зрителей ее экранная пара со Скарсгардом выглядела идеальной.

Именно сериал "Большая маленькая ложь" считался примером напряженной, но очень правдоподобной химии между героями .

Теперь стало ясно, что за кадром все было не столь идеально.

