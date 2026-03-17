Ніколь Кідман не стрималася: поцілунок із цим актором вона згадує з огидою

Голлівудська акторка Ніколь Кідман несподівано зруйнувала романтичний образ одного з найвідоміших серіальних дуетів. Вона відверто зізналася, що поцілунки з партнером по зйомках викликали у неї справжню відразу.

Ніколь Кідман назвала найгірший поцілунок у житті

Про це акторка розповіла під час участі у популярному подкасті Las Culturistas.

Як передають "Коментарі", Ніколь Кідман поділилася деталями зйомок серіалу "Велика маленька брехня", де її партнером був Александр Скарсгард.

За словами акторки, одна з найінтимніших сцен на екрані виявилася для неї однією з найнеприємніших у кар’єрі.

Що стало причиною відрази

Кідман розповіла, що проблема була зовсім не в акторській грі чи атмосфері на майданчику.

Усе зіпсував… запах.

Перед зйомками сцен поцілунку її партнер, за словами акторки, з’їв фалафель із часником та цибулею.

У результаті:

замість "хімії" на екрані акторка відчувала фізичний дискомфорт

романтична сцена перетворилася на справжнє випробування

довелося прямо зупиняти процес зйомки

"Ні, Алексе. Мені судилося бути закоханою в тебе — прибери це негайно", – згадує Кідман.

Як це вплинуло на зйомки

Акторка не приховує, що ситуація була настільки неприємною, що вона змушена була втрутитися.

Після цього випадку, за її словами, актор більше не вживав подібну їжу перед зйомками інтимних сцен.

Цей епізод став для неї показовим.

Кідман підкреслила:

навіть найпривабливіший актор втрачає всю магію, якщо є базовий дискомфорт

реалістичність сцени залежить не лише від гри, а й від фізичних дрібниць

у кіно важливі навіть такі деталі, як запах

Чому це стало резонансом

Зізнання акторки викликало широкий резонанс, адже для глядачів її екранна пара зі Скарсгардом виглядала ідеальною.

Саме серіал "Велика маленька брехня" вважався прикладом напруженої, але водночас дуже правдоподібної хімії між героями.

Тепер стало зрозуміло, що за кадром усе було не так ідеально.

