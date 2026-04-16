Николь Кидман сменяет карьеру: актриса выбрала неожиданный путь после смерти матери

Slava Kot
Голливудская актриса Николь Кидман объявила о новом этапе в своей жизни, выходящем далеко за пределы киноиндустрии. Она рассказала, что проходит обучение, чтобы стать доулой смерти — это человек, который поддерживает других в конце их жизни.
Николь Кидман о своем решении сообщила во время выступления в Университете Сан-Франциско. По ее словам, толчком к новому этапу стала смерть матери в 2024 году. Кидман призналась, что этот опыт заставил ее переосмыслить вопросы заботы и поддержки в последние дни жизни человека.
Актриса подчеркнула, что это обучение является частью ее личного развития. Она не исключает, что новая деятельность станет важной частью ее жизни наряду с актерской карьерой.
Доула смерти – это не медицинский работник, а специалист по эмоциональной, психологической и духовной поддержке. Они помогают человеку и его близким пройти сложный период, обеспечивая спокойствие, присутствие и помощь в организационных вопросах.
Интерес к этой сфере растет и среди других представителей индустрии. В частности, режиссер Хлоя Чжао также проходила подобную учебу, объясняя это желанием лучше понять природу смерти и преодолеть собственные страхи.
