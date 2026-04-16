Ніколь Кідман змінює кар'єру: акторка обрала несподіваний шлях після смерті матері
Ніколь Кідман змінює кар’єру: акторка обрала несподіваний шлях після смерті матері

Ніколь Кідман вирішила змінити сферу та навчається на доулу смерті після втрати матері. Що це означає і чим займаються доули.

16 квітня 2026, 09:20
Голлівудська акторка Ніколь Кідман оголосила про новий етап у своєму житті, який виходить далеко за межі кіноіндустрії. Вона розповіла, що проходить навчання, аби стати доулою смерті — це людина, яка підтримує інших наприкінці їхнього життя.

Ніколь Кідман. Фото з відкритих джерел

Ніколь Кідман про своє рішення повідомила під час виступу в Університеті Сан-Франциско. За її словами, поштовхом до нового етапу стала смерть матері у 2024 році. Кідман зізналася, що цей досвід змусив її переосмислити питання турботи та підтримки в останні дні життя людини.

"Поки моя мама помирала, вона була самотня, і родина могла зробити не так багато. У нас із сестрою багато дітей, кар’єри, робота, і ми хотіли про неї подбати, бо батька вже не було. І тоді я подумала: хотілося б, щоб у світі були люди, які могли б просто бути поруч, без упереджень, і давати підтримку та турботу", – сказала Ніколь Кідман про смерть 88-річної матері.

Акторка наголосила, що це навчання є частиною її особистого розвитку. Вона не виключає, що нова діяльність стане важливою частиною її життя поряд із акторською кар’єрою.

Доула смерті — це не медичний працівник, а фахівець з емоційної, психологічної та духовної підтримки. Вони допомагають людині та її близьким пройти складний період, забезпечуючи спокій, присутність і допомогу в організаційних питаннях.

Інтерес до цієї сфери зростає і серед інших представників індустрії. Зокрема, режисерка Хлоя Чжао також проходила подібне навчання, пояснюючи це бажанням краще зрозуміти природу смерті та подолати власні страхи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ніколь Кідман кардинально змінила образ: як виглядає акторка.



Джерело: https://variety.com/2026/film/news/nicole-kidman-training-death-doula-1236720880/
