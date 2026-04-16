Ніколь Кідман змінює кар’єру: акторка обрала несподіваний шлях після смерті матері

Голлівудська акторка Ніколь Кідман оголосила про новий етап у своєму житті, який виходить далеко за межі кіноіндустрії. Вона розповіла, що проходить навчання, аби стати доулою смерті — це людина, яка підтримує інших наприкінці їхнього життя.

Ніколь Кідман. Фото з відкритих джерел

Ніколь Кідман про своє рішення повідомила під час виступу в Університеті Сан-Франциско. За її словами, поштовхом до нового етапу стала смерть матері у 2024 році. Кідман зізналася, що цей досвід змусив її переосмислити питання турботи та підтримки в останні дні життя людини.

"Поки моя мама помирала, вона була самотня, і родина могла зробити не так багато. У нас із сестрою багато дітей, кар’єри, робота, і ми хотіли про неї подбати, бо батька вже не було. І тоді я подумала: хотілося б, щоб у світі були люди, які могли б просто бути поруч, без упереджень, і давати підтримку та турботу", – сказала Ніколь Кідман про смерть 88-річної матері.

Акторка наголосила, що це навчання є частиною її особистого розвитку. Вона не виключає, що нова діяльність стане важливою частиною її життя поряд із акторською кар’єрою.

Доула смерті — це не медичний працівник, а фахівець з емоційної, психологічної та духовної підтримки. Вони допомагають людині та її близьким пройти складний період, забезпечуючи спокій, присутність і допомогу в організаційних питаннях.

Інтерес до цієї сфери зростає і серед інших представників індустрії. Зокрема, режисерка Хлоя Чжао також проходила подібне навчання, пояснюючи це бажанням краще зрозуміти природу смерті та подолати власні страхи.

