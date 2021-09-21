Николь Кидман впервые за 20 лет рассказала, как пережила развод с Томом Крузом

53-летняя актриса Николь Кидман неожиданно рассказала о своих отношениях и разводе с бывшим мужем, актером Томом Крузом. К этому моменту звезда никогда не комментировала представителям СМИ о своем разводе и браке. Об этом сообщает Fox News.

Николь Кидман (фото из открытых источников)

В 2001 году новость о разводе пары шокировала общественность и фанатов звезд. По словам Кидман, расстаться предложила именно она. Она заявила, что всегда старалась быть открытой. Она до сих пор пытается так жить. Актриса призналась, что в браке с Томом Крузом она все чаще была настороженной, а иногда звезде было больно.

Актеры познакомились на съемочной площадке фильма "Дни грома". В 1990 году звезды поженились. В браке они прожили более 10 лет, а затем подали на развод.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Николь Кидман стала новым лицом известного глянца . Популярна актриса, звезда фильмов "Степфордские жены" и "Другие" Николь Кидман украсила обложку модного глянца. Новые фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса стала звездой обложки американского журнала WSJ. Magazine. Николь написала, что фотосессия для майского номера проходила еще в марте, отметив, что с тех пор будто прошла вечность.

Николь Кидман, которая недавно призналась, что болела раком, заявила, что не позволит своим дочерям заводить страницы в социальной сети Instagram.

Несмотря на то, что Николь Кидман — активный пользователь социальной сети (за ее жизнью следит более 7 млн фолловеров), она не хочет, чтобы ее дети пользовались Instagram. Сейчас ее старшей дочери 12 лет, и она проявляет повышенный интерес к социальным сетям, но звездная мама пытается всячески ее защитить от этого.

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