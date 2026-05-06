Никто не узнал артиста на Met Gala: известный певец полностью сменил лицо (ФОТО)

Пуэрто-рыканский певец Bad Bunny стал одной из главных сенсаций Met Gala 2026. Артист появился на красной дорожке в образе, который буквально стер его привычное лицо. Bad Bunny было сложно узнать благодаря сложному протезному гриму, поэтому он выглядел на несколько десятков лет старше.

Bad Bunny на Met Gala 2026. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Met Gala 2026 традиционно состоялась в стенах Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где в этом году тема мероприятия была посвящена идее "мода как искусство". Bad Bunny решил интерпретировать ее буквально через концепцию старения тела.

На красной дорожке 32-летний артист предстал в виде пожилого мужчины: седые волосы, морщины, измененная текстура кожи и выразительные черты возраста. Над образом работал известный мастер протезного грима Майк Марино, создавший полноценную маску, охватывающую не только лицо, но и шею и руки.

Сам певец пошутил, что "на создание этого образа ушло 53 года", намекая на глубокую концепцию перевоплощения. По словам команды, идея заключалась в том, чтобы показать, как время меняет человека и как мода может это отразить.

Образ Bad Bunny на Met Gala 2026 дополнил классический черный костюм, созданный в сотрудничестве с брендом Zara, а также трость и ювелирные украшения от Cartier.

Bad Bunny уже не в первый раз привлекает внимание на Met Gala. В прошлом году он появился в коричневом костюме, соответствующем теме "Tailoring Black Style". Два года назад, как соведущий гала-концерта вместе с Зендаей, Дженнифер Лопес и Крисом Хемсвортом, он выбрал корсетный костюм, разработанный Джоном Гальяно.

