Ніхто не впізнав артиста на Met Gala: відомий співак повністю змінив обличчя (ФОТО)

Пуерто-риканський співак Bad Bunny став однією з головних сенсацій Met Gala 2026. Артист з’явився на червоній доріжці в образі, який буквально стер його звичне обличчя. Bad Bunny було складно впізнати завдяки складному протезному гриму, тому він виглядав на кілька десятків років старшим.

Bad Bunny на Met Gala 2026. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Met Gala 2026 традиційно відбулася у стінах Метрополітен-музею в Нью-Йорку, де цього року тема заходу була присвячена ідеї "мода як мистецтво". Bad Bunny вирішив інтерпретувати її буквально через концепцію старіння тіла.

На червоній доріжці 32-річний артист постав у вигляді літнього чоловіка: сиве волосся, зморшки, змінена текстура шкіри та виразні риси віку. Над образом працював відомий майстер протезного гриму Майк Маріно, який створив повноцінну маску, що охоплювала не лише обличчя, а й шию та руки.

Bad Bunny на Met Gala 2026. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сам співак пожартував, що "на створення цього образу пішло 53 роки", натякаючи на глибоку концепцію перевтілення. За словами команди, ідея полягала в тому, щоб показати, як час змінює людину і як мода може це відобразити.

Образ Bad Bunny на Met Gala 2026 доповнив класичний чорний костюм, створений у співпраці з брендом Zara, а також тростина і ювелірні прикраси від Cartier.

Bad Bunny на Met Gala 2026. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Bad Bunny вже не вперше привертає увагу на Met Gala. Минулого року він з'явився в коричневому костюмі, що відповідає темі "Tailoring Black Style". Два роки тому, як співведучий гала-концерту разом із Зендаєю, Дженніфер Лопес та Крісом Гемсвортом, він обрав корсетний костюм, розроблений Джоном Гальяно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп збісився, побачивши шоу Bad Bunny на Супербоулі.

Також "Коментарі" писали, що Памелу Андерсон не впізнати: акторка змінила зачіску на Met Gala.