Никто не застрахован: Елена Кравец заболела коронавирусом

Во Дворце Украина начались съемки новых выпусков "Вечернего квартала", на которых присутствовала только съемочная группа. Новый сезон стартовал без участия Елены Кравец, ведь накануне у нее обнаружили COVID-19. Об этом пишет издание fakty.ua

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов — негативные", - делится впечатлениями о случившемся Евгений Кошевой.

Елена Кравец. Фото: ukrainianwall

Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес - именно они будут заменять Кравец на время ее отсутствия на съемках.

Ирина Сопонару высказала свое мнение о том, что заменять саму Елену Кравец волнительно и очень ответственно. Это в „Женском Квартале“ мы — на своей территории, а тут — ощущение, что мы с девочками — хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе", - добавляет Сопонару.





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