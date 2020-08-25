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Главная Новости Звезды шоубизнес Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу на съемках нового сериала
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Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу на съемках нового сериала

Актриса признается, что эту роль запомнит на всю жизнь

сегодня, 17:32
Автор:

Любовь Блажко

В начале сентября состоится премьера многосерийного детектива "След" на канале СТБ. Одну из главных ролей в этом проекте исполняет Антонина Хижняк. И прямо во время съемок одной из сцен Тоня сломала ногу, поэтому признается, что запомнит эту роль на всю жизнь. Об этом пишет издание fakty.ua

В детективе Антонина играет капитана полиции и следователя-оперативника Екатерину Червону. 

Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу на съемках нового сериала

Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу. Фото: rozmova.wordpress

"Надо было быстро бежать и остановиться в определенном месте. Первый дубль записали, а на втором нога попала в ямку в траве и подвернулась. Я всем весом упала на свой же голеностоп. Этот хруст я не забуду до конца жизни! Я все еще надеялась, что у меня трещина или сильный вывих. Мы даже успели записать мой крупный план, где адреналин просто лился из глаз, и только потом меня отвезли в травмпункт", - рассказывает о случившемся актриса. 

Украинская звезда также сыграла одну из главных ролей в сериале "Спіймати Кайдаша", благодаря которому стала очень известной. В этом проекте она исполнила роль Мотри (старшей невестки). 


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