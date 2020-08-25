Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу на съемках нового сериала

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Любовь Блажко
В начале сентября состоится премьера многосерийного детектива "След" на канале СТБ. Одну из главных ролей в этом проекте исполняет Антонина Хижняк. И прямо во время съемок одной из сцен Тоня сломала ногу, поэтому признается, что запомнит эту роль на всю жизнь. Об этом пишет издание fakty.ua
В детективе Антонина играет капитана полиции и следователя-оперативника Екатерину Червону.
Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу. Фото: rozmova.wordpress
"Надо было быстро бежать и остановиться в определенном месте. Первый дубль записали, а на втором нога попала в ямку в траве и подвернулась. Я всем весом упала на свой же голеностоп. Этот хруст я не забуду до конца жизни! Я все еще надеялась, что у меня трещина или сильный вывих. Мы даже успели записать мой крупный план, где адреналин просто лился из глаз, и только потом меня отвезли в травмпункт", - рассказывает о случившемся актриса.
Украинская звезда также сыграла одну из главных ролей в сериале "Спіймати Кайдаша", благодаря которому стала очень известной. В этом проекте она исполнила роль Мотри (старшей невестки).
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