Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу на съемках нового сериала

В начале сентября состоится премьера многосерийного детектива "След" на канале СТБ. Одну из главных ролей в этом проекте исполняет Антонина Хижняк. И прямо во время съемок одной из сцен Тоня сломала ногу, поэтому признается, что запомнит эту роль на всю жизнь. Об этом пишет издание fakty.ua

В детективе Антонина играет капитана полиции и следователя-оперативника Екатерину Червону.

Звезда «Спіймати Кайдаша» сломала ногу. Фото: rozmova.wordpress

"Надо было быстро бежать и остановиться в определенном месте. Первый дубль записали, а на втором нога попала в ямку в траве и подвернулась. Я всем весом упала на свой же голеностоп. Этот хруст я не забуду до конца жизни! Я все еще надеялась, что у меня трещина или сильный вывих. Мы даже успели записать мой крупный план, где адреналин просто лился из глаз, и только потом меня отвезли в травмпункт", - рассказывает о случившемся актриса.

Украинская звезда также сыграла одну из главных ролей в сериале "Спіймати Кайдаша", благодаря которому стала очень известной. В этом проекте она исполнила роль Мотри (старшей невестки).





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