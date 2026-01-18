Новая Лара Крофт: первое фото Софи Тернер в роли для сериала "Расхитительница гробниц"

Стриминговая платформа Prime Video официально приступила к производству сериала "Расхитительница гробниц" по серии игр Tomb Raider. Вместе с этим появилось первое фото Софи Тернер в роли новой Лары Крофт. Британская актриса, известная по сериалу "Игра престолов", примерила образ одной из самых узнаваемых героинь в истории видеоигр.

Лара Крофт с Tomb Raider. Фото из открытых источников

Об участии Софи Тернер в проекте "Расхитительница гробниц" стало известно еще в сентябре прошлого года, когда Amazon MGM Studios подтвердили ее как главную звезду сериала. В настоящее время компания сообщает, что съемки уже продолжаются. Шоуранершей, сценаристкой и исполнительной продюсершей сериала выступает Фиби Воллер-Бридж.

Софи Тернер стала новой Ларой Крофт

Сама Софи Тернер призналась, что роль Лары Крофт стала для нее серьезным вызовом. Ранее культовую археологиню на экране олицетворяли Анджелина Джоли и обладательница "Оскара" Алисия Викандер.

"Я очень рада играть Лару Крофт. Она такой культовый персонаж, который так много значит для многих, и я отдаю ей все, что у меня есть. Это огромная задача, следуя примеру Анджелины и Алисии с их сильными выступлениями, но с Фиби во главе мы все в надежных руках", — сказала Софи.

Помимо Тернер, в сериале появятся Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и Селия Имри.

Сериал "Расхитительница гробниц" основан на легендарной серии видеоигр Tomb Raider, которая стартовала в 1996 году и стала культурным феноменом, сделав Лару Крофт символом сильной женской героини в массовой культуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда "Игры престолов" признался, что бедствовал после сериала.