Нова Лара Крофт: перше фото Софі Тернер у ролі для серіалу "Розкрадачка гробниць"

Стримінгова платформа Prime Video офіційно розпочала виробництво серіалу "Розкрадачка гробниць" за серією ігор Tomb Raider. Разом з цим з’явилося перше фото Софі Тернер у ролі нової Лари Крофт. Британська акторка, відома за серіалом "Гра престолів", приміряла образ однієї з найвпізнаваніших героїнь в історії відеоігор.

Лара Крофт з Tomb Raider. Фото з відкритих джерел

Про участь Софі Тернер у проєкті "Розкрадачка гробниць" стало відомо ще у вересні минулого року, коли Amazon MGM Studios підтвердили її як головну зірку серіалу. Наразі компанія повідомляє, що зйомки вже тривають. Шоуранеркою, сценаристкою та виконавчою продюсеркою серіалу виступає Фібі Воллер-Брідж.

Софі Тернер стала новою Ларою Крофт

Сама Софі Тернер зізналася, що роль Лари Крофт стала для неї серйозним викликом. Раніше культову археологиню на екрані втілювали Анджеліна Джолі та володарка "Оскара" Алісія Вікандер.

"Я надзвичайно рада грати Лару Крофт. Вона такий культовий персонаж, який так багато значить для багатьох, і я віддаю їй усе, що в мене є. Це величезне завдання, наслідуючи приклад Анджеліни та Алісії з їхніми сильними виступами, але з Фібі на чолі ми всі в надійних руках", — сказала Софі.

Крім Тернер, у серіалі з’являться Сігурні Вівер, Джейсон Айзекс та Селія Імрі.

Серіал "Розкрадачка гробниць" заснований на легендарній серії відеоігор Tomb Raider, яка стартувала у 1996 році та стала культурним феноменом, зробивши Лару Крофт символом сильної жіночої героїні у масовій культурі.

