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Новая версия смерти певца Лиама Пейна: что нашли в его номере

Полиция расследует смерть Лиама Пейна: под подозрением гостиничные работники

22 октября 2024, 16:06
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Черновалова Кристина

В деле о внезапной смерти Лиама Пейна, бывшего участника группы One Direction, появились новые подробности. Близкий друг певца заявил, что Лиам не употреблял наркотики, и даже прошел реабилитацию, где получил подтверждение своей "чистоты" по результатам медицинских тестов.

Новая версия смерти певца Лиама Пейна: что нашли в его номере

Новые детали в деле Лиама Пейна: наркотики в гостиничном номере

Друг Пейна считает, что именно в Буэнос-Айресе на звезду могли начать охотиться наркоторговцы, возможно, подбросившие наркотики к его номеру в отеле. По его словам, в комнате Лиама был найден белый порошок, похожий на кокаин, а также таблетки и другие вещи, которые могли свидетельствовать об употреблении наркотиков. Полиция сейчас активно работает над расследованием и не исключает возможности, что наркотики могли быть намеренно подброшены с целью извлечения выгоды.

На сегодняшний день двое сотрудников гостиницы находятся под следствием. По одной из версий, именно они могли спрятать наркотики в номере певца, в частности, в коробке из-под мыла. Это вызывает подозрения, поскольку именно такую коробку обнаружили следователи вместе с белым порошком.

Лиам Пейн не раз сталкивался с проблемами зависимости, но перед последней поездкой в Аргентину прошел реабилитацию и подтверждал от врачей, что он полностью восстановился.

"Результаты тестов были отличными. Лиам был на 100 процентов трезв и "чист". Но когда он заселился в гостиницу, кто-то мог начать давать ему наркотики. Возможно, этот кто-то просто хотел денег и не волновался за его здоровье", — сказал он. друг Лиама.

Читайте на портале "Комментарии" — Лиам Пейн, бывший участник популярной группы One Direction, трагически погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция подозревает, что инцидент мог произойти из-за того, что певец был под влиянием наркотиков или алкоголя.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/liam-payne-preyed-on-drug-33942016
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