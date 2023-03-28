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Новый скандал с Ани Лорак набирает обороты

Лорак стала нежелательной из-за попытки "усидеть на двух стульях"

сегодня, 21:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак на днях обнародовала свою позицию о войне на родине. Она утверждает, что не выступает за поддержку военных действий, и ей болит, когда погибают люди.

Новый скандал с Ани Лорак набирает обороты

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Российские СМИ пишут, что общественные деятели в России обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать Ани Лорак "иноагентом". Даже сами россияне против того, чтобы "в городах устраивали шоу люди, которые признаются в любви украинским властям".


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Певица подчеркнула, что выехала из Украины в РФ вроде бы по причине "преследования", но при этом любит своих поклонников из Украины. Это заявление Лорак, молчавшее больше года относительно полномасштабной российской войны в Украине, обусловило шквал негатива из числа украинских пользователей. Они в своих посланиях адресовали Каролине слова по поводу ее места.

Больше всего пользователей поразило, что бывшая украинская звезда называет войну в своей бывшей стране "конфликтом".

Что пишут фоловеры:

"Уплачивая налоги в России, вы спонсируете российскую армию, которая уничтожает украинское наследие, которым вы так гордитесь. Ты из Черновцов? Западная Украина! Но, о чем ты пишешь? Послушай, что твои русские фанаты говорят об Украине. Они идут на нас, на наших детей и на нашу землю, проливают нашу кровь на нашей земле. Как ты это не поняла еще",- пишут пользователи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак после скандала по поводу концертов в России назвала себя украинской певицей. Не так давно появилось сообщение, что опальная исполнительница намерена пожертвовать на ВСУ средствами из новых концертов в России. Понятно, что это не очень понравилось, поэтому тур Лорак быстро отменили. Чтобы не потерять заработки и аудиторию своих поклонников, Каролина обнародовала целое сообщение, оправдывая себя. И называет себя певицей из Украины.



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